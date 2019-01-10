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Kangaldan geriye bu kaldı! "Köpeğimi balık gibi yediler"

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde aç kaldığı için köye inen kurt sürüsü, saldırdıkları kangal köpeğini parçalayıp yedi. Köpekten geriye sadece başı ve iskeleti kaldı.

10 Ocak 2019 Perşembe 15:21
Kangaldan geriye bu kaldı! "Köpeğimi balık gibi yediler"

Olay, önceki gün Akıncılar ilçesine bağlı Ortaköy'de meydana geldi. İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Ortaköy'e inen kurtlar, çiftçilikle uğraşan evli ve 4 çocuk babası Aytekin Çevik'in (42) Kangal köpeğine saldırdı.

Parçalayıp yediler

Kurtlar, parçaladıkları köpeği yedi. Köpekten geriye, başı ve kuyruk kısmı ile iskeleti kaldı. Köpeğin iskeletinin bulunduğu yerde, kar üzerinde kan ve boğuşma izleri dikkat çekti.

"Köpeğimi balık gibi yediler"

Aytekin Çevik, 3 yaşında olan köpeğini yavruykenn Sivas'tan aldığını belirterek, "Yoğun kar yağışının ardından dağda yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü köyümüze kadar gelerek köpeğimi parçaladı. Köpekten geriye kalanı görünce çok şaşırdık. Köpeğimizi balık gibi yediler. Saldıran kurtların 5 tane olduğunu gördüm" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:21
  1. Ortaköy
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  4. Kangal köpek
  5. aç kalan kurtlar
  6. kurt saldırısı

YORUM YAZ

  • ................44 dk önce
    normaldir..Kangal tekbaşına kurtları yenemez en az 3 tane olsaydı kurtları korkuturlar anca kaçırırlardı. Vahşi hayat..Onlar yemese onlar ölecek...

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