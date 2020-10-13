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Aktüel Kangal Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi yenilenecek
Aktüel

Kangal Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi yenilenecek

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:34:02 -
Kangal Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi yenilenecek

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Kangal Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi modernize edilecek.

Kangal Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık tarafından Kangal Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi Modernizasyonu Projesi hazırlanarak ihalesi yapıldı.

Valiliğin himayesinde Sivas İl Özel İdaresinin desteğiyle hazırlanan proje kapsamında Kangal köpeğinin marka değerine yakışan önemli bir turizm tesisi ilçeye kazandırılacak.

Proje kapsamında Kangal köpeklerinin yaşam standardının yükseltilmesi, ırk ve gen özelliklerinin korunmasının daha etkili sağlanabilmesi için 50 adet yetişkin köpek kafesi tasarlandı.

Kafeslerin içerisinde köpeklerin kış aylarında soğuktan, yazın sıcaktan etkilenmelerinin önlenmesi amacıyla 8 metrekarelik kapalı, 100 metrekarelik açık alan bulunacak.

Özgürlüğüne düşkünlüğüyle bilinen Kangal köpeklerinin gün içerisinde gezip dolaşabileceği 3 ayrı yerde 4 bin 400 metrekarelik ve kafeslerin arkasında da yaklaşık 10 bin metrekarelik gezinti alanı olacak.

Ziyaretçiler için ise kafeterya, piknik alanı, çocuk oyun parkı ve yeşil alan gibi sosyal donatılar yapılacak.


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