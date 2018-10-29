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Kanda enfeksiyon oluşma nedenleri nelerdir?

Kanda enfeksiyonun en çok da açık yaralar nedeni ile oluşur. Ayrıca açık bir yaranın iltihap kapması, hastaya idrar yolu sondası takılması, damar yolu açılması, yanıklar, cerrahi müdahaleler, vücudun diğer organlarında oluşan enfeksiyonlar kanda mikrop karışmasına yol açabilir.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:10
Kanda enfeksiyon oluşma nedenleri nelerdir?

Kanda enfeksiyonun en çok da açık yaralar nedeni ile oluşur. Kan, damar, kemik ve deri gibi dokular arasında dolaşır. Bu bütünlüğün bozulması ve yara açılması ile birlikte mikropların kan dolaşımı karışması ile kanda enfeksiyon oluşur. Diş fırçalaması sonucu ya da elinizin kağıt kesiği sonucu kanaması ile kana karışan enfeksiyonlar genellikle müdahale gerektirmez ve kendi kendine iyileşir. Fakat, açık bir yaranın iltihap kapması, hastaya idrar yolu sondası takılması, damar yolu açılması, yanıklar, cerrahi müdahaleler, vücudun diğer organlarında oluşan enfeksiyonlar kanda mikrop karışmasına yol açabilir. Bunun yanında hasta biri ile yapılan temas, kanınıza enfeksiyon karışmasına neden olabilir. Çünkü enfeksiyondan kaynaklanan hastalıklar bulaşıcıdır ve buna çok dikkat etmek gerekir. Bunda dikkat etmeniz gereken şeyler ise hapşırma, öksürmeve şahsi eşyaların birlikte kullanımı şeklinde gerçekleşir ve bu gibi temaslardan uzak durmalısınız. Bağışıklık sisteminizin de zayıflaması, çok daha kolay enfeksiyon kapmanıza neden olabilir. Bağışıklık sisteminiz, uzun zamandır stresli olmanız ya da uykusuzluk çekmeniz yüzünden bozulabilir. Bundan kısa sürede kurtulmak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için, doğru beslenmeli ve bol bol egzersiz yapmalısınız. Hastalıkların tedavisinde antibiyotik kullanımı da kana mantar karışmasına bu da enfeksiyona yol açabilir.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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