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Kanarya farklı uçtu: 4-1

Fenerbahçe kendi evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 4-1 yenerek puanını 60'a çıkardı. Zirve takibini sürdüren kanarya, zirve takibini sürdürdü.

23 Nisan 2018 Pazartesi 22:02
Kanarya farklı uçtu: 4-1

30. haftasının kapanmış maçında Fenerbahçe kendi evinde Antalyaspor'u 4-1'le geçti.

Galatasaray'ın liderlik koltuğunda bulunduğu Süper Lig'de Fenerbahçe, puanını 60'a çıkararak 4. sıradaki yerini korudu.

FENERBAHÇE'DE PERDEYİ AATIF AÇTI

Karşılaşmanın 14. dakikasında Fenerbahçe Aatif ile öne geçti. Sağ kanattan Şener'in ortasını defans uzaklaştırmak istedi. Yükselen topa gelişine çok sert vuran Aatif takımını Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçirdi.

GOLDEN 6 DAKİKA SONRA SOLDADO SAHNEDE

Fenerbahçe mücadelenin 20. dakikasında Soldado ile farkı ikiye çıkardı. Giuliano'nun ara pasına hareketlenene Soldado, kaleciden de sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruş yaptı ve farkı ikiye çıkardı.

DOUKARA FARKI BİRE İNDİRDİ

37. dakikada defanstan pasla çıkmak isteyen Fenerbahçe topu kaptırınca Doukara sert bir şutla Volkan Demirel'i avladı ve farkı bire indirdi: 2-1.

İlk yarının kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İKİNCİ YARIYA ANTALYASPOR ETKİLİ BAŞLADI

Karşılaşmanın 49. dakikasında Hakan Özmert yaklaşık 30 metreden çok sert bir şut çekti fakat kale direğini sıyıran meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

GIULIANO FENERBAHÇE'Yİ RAHATLATTI

62. dakikada defansın arkasına atılan topa hareketlenen Dirar, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda penaltı noktasındaki Giuliano'yu gördü. Brezilyalı yıldız boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve farkı yeniden ikiye çıkardı.

FENERBAHÇELİ JANSSEN 2018 YILINDA İĞLK KEZ SAHADA

Fenerbahçe'nin golcü futbolcu Janssen geçirdiği uzun sakatlığın ardından sahalara geri döndü. Yıldız futbolcu 72. dakikada Soldado'nun yerine oyuna dahilk oldu.

VALBUENA SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın 90. dakikasında oyuna sonradan giren Valbuena attığı şık golle maçın skorunu belirledi: 4-1

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:02
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