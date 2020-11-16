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Aktüel Kanarya Adaları'na son bir ayda gelen düzensiz göçmen sayısı 9 bini geçti
Aktüel

Kanarya Adaları'na son bir ayda gelen düzensiz göçmen sayısı 9 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:14:05 -
Kanarya Adaları'na son bir ayda gelen düzensiz göçmen sayısı 9 bini geçti

MADRİD (AA) - İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na son bir ayda gelen düzensiz göçmen sayısının yılın geri kalan kısmından fazla olduğu bildirildi.

Kanarya Adaları yerel yönetiminin açıkladığı verilere göre, yıl başından 15 Ekim'e kadar toplam 8 bin 102 olan bölgeye gelen düzensiz göçmen sayısı, 15 Ekim-15 Kasım arasında 9 bin 286 artarak 17 bin 388 oldu.

Kanarya Adaları'na sadece geçen hafta sonu gelen düzensiz göçmen sayısının 1347 olduğu kaydedildi.

Diğer yandan İspanyol hükümeti, Kanarya Adaları'nda yaşanan düzensiz göçmen akımına karşı yeni adımlar atılacağını duyurdu.

Bölgesel Politikalar Bakanı Carolina Darias, "uluslararası koruma hakkına sahip olmayan göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve düzensiz göçmenlerin İber Yarımadası'na geçmelerinin önlenmesi" konusunda çalışmaların artırılacağını söyledi.

Darias ayrıca sivil toplum kuruluşları tarafından, "düzensiz göçmenler insanlık dışı muamele görüyor" suçlamalarının yöneltildiği sosyal barınma merkezlerinin durumunun düzeltileceği sözünü verdi.

Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na düzensiz göçün rekor kırdığı 2006 yılında 31 bin 678 düzensiz göçmen gelirken, bu sayı 2018'de 1307, 2019'da ise 2 bin 698 idi.

Bölgeye gelen düzensiz göçmen sayısında geçen yıla oranla yüzde 700'e yakın artış olduğu görülüyor.

Göçmenlerin çoğunluğunun Senegal, Moritanya, Gambiya, Mali, Tunus, Gine Bissau uyruklu oldukları belirtiliyor.

Uluslararası Göç Örgütünün verilerine göre, bu yıl içinde Afrika'dan Kanarya Adaları'na gelmek üzere yola çıkan düzensiz göçmenlerden 414'ünün yolculuk sırasında teknelerin batması sonucu öldüğü kaydediliyor.



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