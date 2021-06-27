  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Filistin’de ‘Benat suikastı’ tartışması alevleniyor: Fetih Hareketi’de araştırılmasına destek verdi
Suudi Arabistan’a gönderilen 3 İHA imha edildi!
Genç kızın ailesi kaza haberini alınca kahroldu
Kanada’da skandal! Kilise okulunun bahçesinde 752 çocuk cesedi kalıntısı bulundu
Dünya Kanada’da skandal! Kilise okulunun bahçesinde 752 çocuk cesedi kalıntısı bulundu
Dünya

Kanada’da skandal! Kilise okulunun bahçesinde 752 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Kanada’nın Sakatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde yapılan aramalarda, resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 01:30:00 -
Kanada’da skandal! Kilise okulunun bahçesinde 752 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Mezarların bulunduğu Cowessess Bölgesi First Nation Yerlileri Şefi Cadmus Delorme, düzenlediği basın toplantısında, bu ayın başından beri yürütülen çalışmalar sonucu şu ana kadar resmi kayıtlarda olmayan 751 mezar keşfedildiğini söyledi. Şef Delorme, "Burası toplu mezar yeri değil, bunlar isimsiz mezarlar." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay