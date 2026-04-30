Kanada’da kritik atama! Başbakan Mark Carney AB Büyükelçiliği için Jonathan Wilkinson’ı seçti!
Kanada Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamada, Başbakan Mark Carney’nin ülkenin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçiliği görevine Jonathan Wilkinson’ı atadığı duyuruldu. Siyaset ve teknoloji dünyasında tanınan bir isim olan Wilkinson, Kanada’nın Avrupa ile olan diplomatik ve ticari köprülerini güçlendirmek üzere yaz başında göreve başlayacak.
Kanada Başbakanlık Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Carney'nin, daha önce Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı gibi çeşitli görevler yürütmüş olan ve siyaset kariyerine başlamadan önce temiz teknoloji alanındaki çeşitli firmaların üst yöneticiliğini (CEO) yapmış olan Jonathan Wilkinson'ı AB Büyükelçiliğine atadığı belirtildi.
Wilkinson'ın teknoloji, kamuya hizmet ve yatırım gibi konulardaki deneyiminin Kanada'nın AB ile ilişkilerinde rol oynayacağı ifade edilen açıklamada, yeni AB Büyükelçisinin görevine yaz mevsiminin başında başlayacağı kaydedildi.
Jonathan Wilkinson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada "Carney'nin Kanada'nın AB Büyükelçiliği görevine atama davetini kabul ettiğini" belirtti.
