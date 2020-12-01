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Aktüel Kanada’da Kovid-19'dan ölümler 12 bini geçti
Aktüel

Kanada’da Kovid-19'dan ölümler 12 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-01 02:37:29 -
Kanada’da Kovid-19'dan ölümler 12 bini geçti

TORONTO (AA) - Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 84'e yükseldiği bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir haftada ülke genelindeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerde 515 artış kaydedildi. Bu rakamlarla bir hafta önce 11 bin 569 olan Kovid-19 ölümleri, 12 bin 84'e çıktı.

Bakanlık verilerine göre, aynı zaman diliminde Kanada’daki pozitif Kovid-19 vaka sayısı da 35 bin 19 artarak, 340 bin 718'den 375 bin 737'ye ulaştı.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında durumu kritik olarak tanımlanan ve tedavi gören 65 bin 512 hasta bulunuyor.

Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek toplam 11 milyon 412 bin 572 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 298 bin 141 oldu.





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