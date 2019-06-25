Kanada Milli Takımı'nda Nurse dönemi



İSTANBUL (AA) - Kanada Erkek Basketbol Milli Takımı'nda başantrenörlüğe ABD'li Nick Nurse getirildi. Kanada Basketbol Federasyonu, Toronto Raptors'ı çalıştıran 51 yaşındaki Nurse'ün 2019 FIBA Dünya Kupası'nda milli takımın başında yer alacağını duyurdu. Nurse, geride kalan sezon Raptors'ı Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk şampiyonluğuna taşımıştı. Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda H Grubu'nda bulunan Kanada, Senegal, Litvanya ve Avustralya ile mücadele edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.