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Dünya Kanada Başbakanı Justin Trudeau, çoraplarıyla NATO zirvesine damga vurdu
Dünya

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, çoraplarıyla NATO zirvesine damga vurdu

NATO Brüksel'de bulunan karargahında düzenlenen zirveye katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yine çorapları ile gündem olmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 15:40:00 -
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, çoraplarıyla NATO zirvesine damga vurdu

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, yoğun gündemle toplanacak 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun çorapları dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Trudeau'nun çorapları daha öncede birçok kez haberlere konu olmuştu.

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Yorumlar

Deli İbo

Ruhunda ....lik var gibime geliyor.
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