THY- Banjul
0553 313 94 23

Kan şekeri nasıl dengede tutulur?

Kan şekerini dengede tutacak doğru besinlerin tüketimi çok önemli. Kan şekerini ani yükselten karbonhidratlar arasında hazır şeker, tatlılar, bal, reçel, beyaz ekmek, patates vb. besinler yer alıyor.

21 Kasım 2018 Çarşamba 19:50
Kan şekeri nasıl dengede tutulur?

Buna karşılık kan şekerini yavaş yükselten karbonhidratlar ise; tam tahıllı besinler, baklagiller, sebzeler, süt ve türevleri. Bu besinlerin tüketimine dikkat ederek kronik birçok hastalıktan korunmak mümkün.

Glisemik indeks

Bir başka anlatımla; "Glisemik indeksi yüksek" beslenme şekli kronik hastalıkların görülme sıklığını artırıyor.

Glisemik indeks, karbonhidratlı bir besinin yendikten belirli bir süre sonunda kan şekerinin yükseltebilirliğini ifade ediyor. Bununla birlikte hazır şekerin kullanımı glisemik indeksi yükseltirken sebzeler, baklagiller, tam tahıllı besinler gibi yüksek posalı yiyeceklerin menüde bulunması, besinlerin sindirim süresini uzattığı için glisemik indeksi düşürüyor.

Diğer bir yandan yavaş yemek yemek de glisemik indeksi düşürmekte yardımcı oluyor.

Glisemik İndeks Aralıkları:

0 – 55 Düşük (Yararlı)

Barbunya, nohut, kuru fasulye, mercimek, fındık, elma, portakal (çoğu meyve ve sebze), makarna, kepekli ekmek.

56 – 69 Orta (Zararlı)

Beyaz şeker, esmer pirinç, şeker kamışı, çavdar ekmeği, muz (ham), dondurma, fırında patates.

70 - üzeri (Çok zararlı)

Şeker, patates, beyaz ekmek, beyaz pirinç, hazır meyve suları, muz (olgun), karpuz, krakerler, mısır cipsi, mısır gevreği.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 19:50
  1. Glisemik İndeks
  2. kan şekeri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doların 5.30 direnci kırıldı! İşte son rakamlar
    1. Doların 5.30 direnci kırıldı! İşte son..
    2. Kan şekeri nasıl dengede tutulur?
    3. Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
    4. "Son derece önemli ve verimli bir..
    5. Çocukları uyuşturucu bağımlısı yapmaya..
    6. Soğan tozu nasıl yapılır?
    7. Nijerya'da Boko Haram saldırları
    8. MHP belediye başkan adayları belli..
    9. "Ergenekon" davası hakim ve savcıları..
    10. Antibakteriyel lafına kanmayın!
    11. Kadını aileden uzaklaştıran..
    12. Avusturya’daki "Antisemitizm ve..
    13. Ukrayna, İsrail ile "serbest ticaret"e..
    14. "Şehit olmak için yola çıktım gazi..
    15. Hac'da bile telefonlar elden düşmüyor
    16. En ölümcül hastalıklar
    17. İranlı yetkiliden çarpıcı açıklama:..
    18. Piti kebabı nasıl yapılır?
    19. Sineklere karşı olan kimyasallar size..
    20. Kısırlık hızla artıyor
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!