Kan şekeri nasıl dengede tutulur?

Buna karşılık kan şekerini yavaş yükselten karbonhidratlar ise; tam tahıllı besinler, baklagiller, sebzeler, süt ve türevleri. Bu besinlerin tüketimine dikkat ederek kronik birçok hastalıktan korunmak mümkün.

Glisemik indeks

Bir başka anlatımla; "Glisemik indeksi yüksek" beslenme şekli kronik hastalıkların görülme sıklığını artırıyor.

Glisemik indeks, karbonhidratlı bir besinin yendikten belirli bir süre sonunda kan şekerinin yükseltebilirliğini ifade ediyor. Bununla birlikte hazır şekerin kullanımı glisemik indeksi yükseltirken sebzeler, baklagiller, tam tahıllı besinler gibi yüksek posalı yiyeceklerin menüde bulunması, besinlerin sindirim süresini uzattığı için glisemik indeksi düşürüyor.

Diğer bir yandan yavaş yemek yemek de glisemik indeksi düşürmekte yardımcı oluyor.

Glisemik İndeks Aralıkları:

0 – 55 Düşük (Yararlı)

Barbunya, nohut, kuru fasulye, mercimek, fındık, elma, portakal (çoğu meyve ve sebze), makarna, kepekli ekmek.

56 – 69 Orta (Zararlı)

Beyaz şeker, esmer pirinç, şeker kamışı, çavdar ekmeği, muz (ham), dondurma, fırında patates.

70 - üzeri (Çok zararlı)

Şeker, patates, beyaz ekmek, beyaz pirinç, hazır meyve suları, muz (olgun), karpuz, krakerler, mısır cipsi, mısır gevreği.