Kan pıhtısı hem kurtarır hem öldürür!



Bir yaralanmaya veya bir kesiğe tepki olarak meydana gelen kan pıhtıları tehlikeli olabilecek bir kanamayı durdurabilir.



Fakat eğer akciğer ve beyin gibi önemli yerlerde kan pıhtısı meydana gelirse bu defa hayati tehlike oluşturur.

HEMOFİLİ

Hemolitik kan nakli reaksiyonu, bir hastaya kan nakli yapıldıktan sonra meydana gelen ciddi bir sorundur. Kırmızı kan hücresi, hastanın bağışıklık sistemi tarafından yıkıma uğratır.

Hemolize sebep olmayan başka alerjik kan nakli türleri vardır.



Hemofili nadir görülen bir ırsî kanama bozukluğudur. Ailelerin çeşitli üyelerinde ve neredeyse her zaman erkeklerde görülür. Hemofili, kan pıhtılaşma sisteminde bir bozukluktur. Pıhtılaşma kanamayı durdurmak için kanın sıvı halden katı hale geçiş sürecidir.

Hemofilinin çeşitli türleri vardır. Hepsi de normalden uzun süren kanamaya sebep olur. Hemofiliniz varsa ve bir yeriniz kesilmişse, pıhtılaşması normal olan birine göre daha uzun sure kanamanız olacaktır. Küçük kesikler genellikle sorun değildir. İç kanama ve eklem içi kanama daha ciddi bir sağlık sorunudur.

Hemofili ömür boyu süren bir hastalıktır. Fakat uygun tedavi ve kişisel bakımla hemofili hastası olan pek çok kişi aktif, üretken bir hayat sürdürebilir.

Aplastik anemi

Aplastik anemi vücudunuz yeni kan hücreleri üretmeyi bıraktığı zaman meydana gelen bir hastalıktır. Aplasik anemi sizi yorgun ve takatsiz kılar ve enfeksiyonlar ve kontrol dışı kanamalar için daha riskli hale getirir.

Nadir ve ciddi bir sağlık sorunu olan aplastik anemi herhangi bir yaşta gelişebilir, bununla birlikte genç insanlarda daha yaygındır. Aplastik aneminin tedavisinde ilaç, kan nakli veya bir kemik iliği nakli uygulanabilir. Bir zamanlar neredeyse kesinlikle ölümcül olarak kabul edilen aplastik anemi bugün tedavideki ilerlemeler sayesinde çok daha olumlu bir gelişim takip etmektedir.

Orak hücre hastalığı

Orak hücre hastalığı normal, yuvarlak kırmızı kan hücrelerini hilal şeklinde hücrelere dönüştürür. “Orak hücre” ismi hücrelerin hilal şeklinden gelir. Orak, çiftçilerin buğday gibi ürünleri kesmekte kullandığı kıvrık bir kesme aletidir.

Normal kırmızı kan hücreleri kan damarlarında kolayca hareket ederek vücudunuzun her yanına oksijen taşır. Fakat orak hücreler takılıp kan damarlarını tıkayabilir, bu duruma oksijen geçemez.

Bu durum çok ağrı yapabilir. Ayrıca organlara, kaslara ve kemiklere zarar verebilir.

Orak hücresi olmak demek, hastalığın yol açabileceği ağrı, enfeksiyon, anemi ve felç gibi sağlık sorunlarıyla ömür boyu savaşmak demektir. Fakat birçok insan bu hastalıkla yaşamayı öğrenerek çok nitelikli hayatlar sürebilir.

Anemi kanda yeterli miktarda alyuvar (kırmızı kan hücresi) olmadığında ortaya çıkan bir hastalıktır. Kan hastalıklarının en tehlikelisidir.