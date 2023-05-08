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Aktüel Kan donduran olay! Bebeğini 6. kattan atarak öldürdü
Aktüel

Kan donduran olay! Bebeğini 6. kattan atarak öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-05-08 18:03:00 -
Kan donduran olay! Bebeğini 6. kattan atarak öldürdü

Uşak'ta 2 aylık bebeğini apartmanın 6'ncı katından beton zemine atarak öldüren cani kadın tutuklandı.

Ünalan Mahallesi'nde 3 Mayıs'taki olayın ardından kendisine zarar verdiği gerekçesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan D.A. (24) bugün taburcu edildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen D.A, tutuklandı.

Ünalan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. katındaki balkondan beton zemine 2 aylık erkek bebek atılmış, bebeği attığı öne sürülen çocuğun annesi D.A, gözaltına alınmıştı. Kadının 2 ay kadar önce evlilik dışı çocuk dünyaya getirdiği ve psikolojik problemlerinin olduğunu ileri sürülmüştü.

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