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Kamunun teknoloji projeleri ödüllendirildi

IDC (International Data Corporation) Türkiye’nin düzenlediği ve kamu sektörünün önde gelen kurumlarının katıldığı Kamu Teknoloji Ödül Töreni’nde öncü projeler sahiplerini buldu.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:56
Kamunun teknoloji projeleri ödüllendirildi

Birçok kamu kurumunun teknoloji projelerinin yarıştığı 2018 Kamu Teknoloji Ödülleri, kamu kurumlarında yer alan CIO, üst düzey yöneticiler ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Dijital dönüşümün hızla ilerlediği kamu sektörüne damga vuran yeni projeler, toplam 7 kategoride değerlendirilerek, proje sahiplerine bildirildi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen IDC Türkiye Public CIO Summit 2018 sonunda gerçekleşen ödül töreni ile dereceye giren proje sahipleri ödüllerini teslim aldı.

İşte ödül alan kamu kurumları:

En İyi İnovasyon Projesi; Gençlik ve Spor Bakanlığı - Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi,

En İyi Değişim Yönetimi Projesi; Adalet Bakanlığı – Uzlaştırmacı Portal,

En İyi BT Yönetişimi Projesi; İçişleri Bakanlığı – Yeni Nesil 112 Projesi,

En İyi Akıllı Şehir projesi; Bağcılar Belediyesi – Bağcılar Akıllı Yol Projesi,

En İyi Maliyet Verimliliği projesi; Adalet Bakanlığı – e-Tebligat,

En İyi İş Etkinleştirme Projesi; Adalet Bakanlığı – CELSE Mobil Uygulaması

Yılın CIO’su; Emrullah Ün – T.C Adalet Bakanlığı


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 13:56
  1. 2018 Kamu Teknoloji Ödülleri
  2. International Data Corporation

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