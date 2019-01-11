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Kamu sosyal tesis ücretleri güncellendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinin ücretlerini güncelledi.

11 Ocak 2019 Cuma 12:58
Kamu sosyal tesis ücretleri güncellendi

Hazine ve Maliye Bakanlığının “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği"ne göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden bu yıl alınacak asgari bedeller, tebliğde belirlenen özellikleri taşıyan tesislerde yemek ücreti olarak kişi başına günlük 24,40-16,30 lira, konaklama bedeli 7-12,20 lira olacak.

1 Temmuz ile 15 Ağustos döneminde konaklama ücretleri konutun türüne göre 11,10-12,20 lira olarak uygulanacak. Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı bulunanlarda günlük en az 4,10 lira, televizyon bulunanlarda günlük en az 4,10 lira ve klima bulunanlarda günlük en az 5,80 lira konut başına ilave bedel alınacak.

Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 12,20 lira tahsil edilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakım evlerine kabul edilecek devlet memurlarıyla diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 220 lira olarak tespit edildi.

Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 15,10 lira ödenecek. Tebliğ, 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 12:58
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. Sosyal Tesis ücretleri

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