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Ekonomi Kamu işçileri ne zaman kadroya alınacak? kamu sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek?
Ekonomi

Kamu işçileri ne zaman kadroya alınacak? kamu sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek?

Kamda çalışan 500 bin sözleşmeli personelin beklediği son dakika müjdesi geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan kadro bekleyen kamudaki sözleşmeli personel için müjde geldi. Peki kamu sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmelilere kadro ne zaman? Kamu işçileri ne zaman kadroya alınacak?

Yeniakit Publisher
2022-07-05 14:11:00 - 2022-07-05 14:11:54
Kamu işçileri ne zaman kadroya alınacak? kamu sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek?

Asgari ücret zammı ve 3600 ek gösterge düzenlemesinin tamamlanmasından sonra gözler sözleşmeli personelin kadroya alınması ve emeklilikte yaşa takılanların sorunu vardı. Özellikle de kamuda sözleşmeli çalışan işçilerin kadroya alınmasına yönelik daha önce açıklamalar yapılmıştı. Sözleşmelilerin kadroya geçmesine yönelik düzenlemenin 3600 ek göstergenin tamamlanmasından ele alınacığı vurgulanmıştı. 3600 ek gösterge yasalaştı. Peki sözleşmeliye kadro ne zaman?

Kamu sözleşmeli ne zaman kadroya geçecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Ekim ayında Meclis açıldığında gündemimizde sözleşmeli personelin kadro haklarının ele alınması söz konusu olacak. Akabinde EYT'li kesimin durumu ele alınarak çözümlenecek" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin de, 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ele alacakları ilk dosyanın sözleşmeli kamu çalışanları olduğunu belirterek, "Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz" demişti.

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