Kamu emeklisi doktora tazminat aylığı ödenir mi?

Soru: Ben devlet hastanesinden emekli olmuş bir doktorum. Halen bir özel hastanede destek primine tabi SSK sigortalısı olarak çalışmaktayım. Özel hastaneden ayrılıp muayenehane açsam bana doktor tazminatı ödenir mi? Ahmet B.



Cevap: Kamu kurumunda hekim olarak görev yapmakta iken 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında aylık bağlanmış olan hekimin aylık unsurları içinde makam/görev tazminatı bulunmuyorsa sigortalı çalışmasının olmaması şartıyla emekli maaşına ilave hekim tazminatı ödeniyor. Bu tazminat, uzman hekimler için 2.625 TL, uzman olmayan hekimler için ise 2.008 TL tutarındadır. Emekliler için destek primi kaldırıldığı için çalıştığınız özel hastaneden ayrılıp muayenehane açmanız halinde bu tazminatı alma hakkınız oluşur. İşten ayrılmanız sonrası hekim tazminatı bağlanması için SGK’ya başvuru yapınız.