0553 313 94 23

Kamu çalışanlarının gözü enflasyon rakamlarında

Milyonlarca kamu çalışanı, iki ay sürecek toplusözleşme görüşmelerini yakından takip edecek. Zira bu görüşmelerde 200 bin işçinin, 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin ücretlerine uygulanacak artış oranı netleşecek. Oranı ilk 6 aya ait enflasyon rakamları belirleyecek.

02 Temmuz 2019 Salı 11:46
Kamu çalışanlarının gözü enflasyon rakamlarında

 Akit  Ekonomi 

Kamu çalışanlarının gözü kulağı yakında başlayacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde olacak. Temmuz’da 200 bin işçinin, Ağustos’ta da 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin alacağı zam miktarının ele alınacağı görüşmelerin neticesi merak konusu.

Yüzde 6 zam bekleniyor

Dikkatler ise haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Çünkü memur ve memur emeklisinin maaşlarında ilk 6 aya ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tayin edecek. Haziran’da endeks negatif çıkmadığı takdirde yılın ikinci yarısında memur maaşlarına minimum 0,98 puan enflasyon farkı, yüzde 5 de normal artış olmak üzere 5,98 oranında zam yapılacak. Memur emeklilerinin aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak artırılacak.

Kamu işçileri ise hükümet ve sendikalar arasında geçecek sıkı pazarlığı anbean izleyecek. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, ücret artışlarıyla ilgili işçi sendikalarının teklifini geçtiğimiz hafta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sunmuştu.

Selçuk, kamu işveren sendikalarına bu teklifin maliyetini hesaplamaları talimatını vermişti. Kamu işveren sendikaları bu çalışmayı tamamladıktan sonra karşı teklifi ortaya koyacak. Ve hükümetin belirleyeceği rakamlar üzerinden pazarlık başlayacak.

Sendikalar ısrarcı

TÜRK-İŞ, minimum aylık brüt ücretin 3 bin 500 TL’ye çekilmesinde ayrıca 300 TL iyileştirilmesinde ısrarcı. Konfederasyon, ilave olarak birinci yıl altı ay için yüzde 15 oranında; sonraki 1,5 senelik dönemde de 6 ayda bir enflasyon oranında artış ve yüzde 3 refah payı talep etti. Yüzde 3’lük refah payı, her defasında 2018 Aralık TÜFE’ye göre hesaplanacak.

Şu anda kamuda çalışan işçilerin ortalama brüt ücreti 4 bin 300 TL civarında bulunuyor. Yaklaşık 20 bin işçinin ücreti ise 3 bin 500 TL’nin altında.

Refah payı yüzde 1’in altında

2017’de memurlarla imzalanan toplu iş sözleşmesi de 2018-2019 dönemini kapsıyor. İki senelik dönem için memur maaşlarına ilk 6 ayda yüzde 4, ikinci 6 ayda yüzde 3.5, üçüncü 6 ayda yüzde 4, dördüncü 6 ayda da yüzde 5 oranında zam yapıldı. Ayrıca bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon farkı yansıtıldı.

Gelinen aşamada memur maaşlarına, toplu sözleşme döneminin üçüncü 6 aylık artış yapılmış vaziyette. 2017 Aralık ayına oranla memur maaşlarına yapılan artış toplamı yüzde 27,15 oldu.

Mayıs ayı itibarıyla 2017 Aralık döneminden bu yana TÜFE’deki artış ise yüzde 26,30 olarak kaydedildi. Memur maaşlarındaki refah payı Mayıs ayı itibariyle 0,85 puan oldu ve yüzde 1’in altında kaldı.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:46
  1. Kamu çalışanları
  2. toplu iş sözleşmesi
  3. memur emeklisinin alacağı zam miktarı
  4. enflasyon rakamları
  5. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
  6. Memur emeklileri
  7. Kamu işçileri
  8. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay
  9. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  10. TÜRK-İŞ
  11. refah payı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş çıktı
    1. Yaşlı kadının safra kesesinden 450..
    2. Judoda Montreal Grand Prix'sine doğru
    3. Nalbantlık tarihe karışıyor
    4. Kaputa gizlenmiş silah ele geçirildi
    5. ABD’den şaşırtan itiraf: Obama onunla..
    6. Vali Doğan, Arsuz’da incelemelerde..
    7. Bayramı ülkesinde geçiren..
    8. Ayhan Sincek, geleceğin sigortacılık..
    9. Adana’da ambulansa yol vermeyen..
    10. Robotik futbol takımından Avustralya..
    11. Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri:..
    12. Husilerden Suudi Arabistan’a yeni..
    13. Gevaş’ta sebze üretimi
    14. DGS adaylarının eğitim bilgilerini..
    15. (Özel) Hamile karısını öldüren sanığa..
    16. Başkan Orhan: “Gönüller inşa ediyoruz”
    17. Başkan Yüzügüllü’den teşekkür
    18. Darıca’lı karateciler 6 madalya ile..
    19. Sanayide çarklar hızlandı
    20. Kartal’da talaş üretimi yapan atölyede..
    21. Deniz görmeyen çocukların hayali..
    22. "Arabuluculuk sayılarında Avrupa'da..
    23. Gıda fiyatlarındaki düşüş devam ediyor
    24. Madımak olaylarında ölenler anıldı
    25. İşlerine dönmek için 70 gündür eylem..
    26. Emre Belözoğlu bin 495 gün sonra..
    27. Tatilin keyfini yüzerek çıkarıyorlar
    28. İşten çıkarılan eski CHP İlçe Başkanı..
    29. Galatasaray'ın genç yıldızına Lazio..
    30. Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız