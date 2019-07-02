Kamu çalışanlarının gözü enflasyon rakamlarında

Akit Ekonomi

Kamu çalışanlarının gözü kulağı yakında başlayacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde olacak. Temmuz’da 200 bin işçinin, Ağustos’ta da 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin alacağı zam miktarının ele alınacağı görüşmelerin neticesi merak konusu.

Yüzde 6 zam bekleniyor

Dikkatler ise haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Çünkü memur ve memur emeklisinin maaşlarında ilk 6 aya ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tayin edecek. Haziran’da endeks negatif çıkmadığı takdirde yılın ikinci yarısında memur maaşlarına minimum 0,98 puan enflasyon farkı, yüzde 5 de normal artış olmak üzere 5,98 oranında zam yapılacak. Memur emeklilerinin aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak artırılacak.

Kamu işçileri ise hükümet ve sendikalar arasında geçecek sıkı pazarlığı anbean izleyecek. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, ücret artışlarıyla ilgili işçi sendikalarının teklifini geçtiğimiz hafta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sunmuştu.

Selçuk, kamu işveren sendikalarına bu teklifin maliyetini hesaplamaları talimatını vermişti. Kamu işveren sendikaları bu çalışmayı tamamladıktan sonra karşı teklifi ortaya koyacak. Ve hükümetin belirleyeceği rakamlar üzerinden pazarlık başlayacak.

Sendikalar ısrarcı

TÜRK-İŞ, minimum aylık brüt ücretin 3 bin 500 TL’ye çekilmesinde ayrıca 300 TL iyileştirilmesinde ısrarcı. Konfederasyon, ilave olarak birinci yıl altı ay için yüzde 15 oranında; sonraki 1,5 senelik dönemde de 6 ayda bir enflasyon oranında artış ve yüzde 3 refah payı talep etti. Yüzde 3’lük refah payı, her defasında 2018 Aralık TÜFE’ye göre hesaplanacak.

Şu anda kamuda çalışan işçilerin ortalama brüt ücreti 4 bin 300 TL civarında bulunuyor. Yaklaşık 20 bin işçinin ücreti ise 3 bin 500 TL’nin altında.

Refah payı yüzde 1’in altında

2017’de memurlarla imzalanan toplu iş sözleşmesi de 2018-2019 dönemini kapsıyor. İki senelik dönem için memur maaşlarına ilk 6 ayda yüzde 4, ikinci 6 ayda yüzde 3.5, üçüncü 6 ayda yüzde 4, dördüncü 6 ayda da yüzde 5 oranında zam yapıldı. Ayrıca bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon farkı yansıtıldı.

Gelinen aşamada memur maaşlarına, toplu sözleşme döneminin üçüncü 6 aylık artış yapılmış vaziyette. 2017 Aralık ayına oranla memur maaşlarına yapılan artış toplamı yüzde 27,15 oldu.

Mayıs ayı itibarıyla 2017 Aralık döneminden bu yana TÜFE’deki artış ise yüzde 26,30 olarak kaydedildi. Memur maaşlarındaki refah payı Mayıs ayı itibariyle 0,85 puan oldu ve yüzde 1’in altında kaldı.