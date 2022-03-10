Kamu çalışanları yarın (11 Mart Cuma) izinli mi? İstanbul Valiliği kamu çalışanları izin açıklaması:
Son dakika haberine göre, İstanbul’da beklenen yoğun kar yağış etkili olmaya devam ediyor. Dün İstanbul Valiliği karla mücadele kapsamında bir dizi önlemleri açıkladı. Valilik açıklamasına göre, kamu kurumlarında çalışan memur ve işçiler idari izinli sayıldı. Bugün izin kullanan memurlar, yarın da izin olup olmayacağını merak ediyordu. İstanbul Valisi Ali yerlikaya’dan memurlar izinlerine ilişkin son dakika açıklaması geldi.
İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağı bildirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, ''Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Motosiklet ve scooterların kullanımı bugün 19.00’dan sonra 2. bir karara kadar yasaklandı'' açıklamasında bulundu.