Kamplarda yaşayan Suriyelilerin soğukla mücadelesi devam ediyor

Soğuk kış günlerini atlatabilmek için yakacak almak, kamplarda yaşam mücadelesi veren Suriyeliler için artan maliyetler nedeniyle neredeyse imkânsız hale geldi.

Soğuk kış günleri yaklaşırken, yerinden edilmiş binlerce Suriyeli halen temel ısınma malzemelerini temin edemedikleri kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İdlib, Halep, Hama, Humus ve diğer bölgelerdeki evleri Esed rejimi ve Rusya'nın bombardımanlarında yerle bir olan ailelerin birçoğu halen farklı bölgelerdeki kamplarda yaşıyor.

Bu ailelerin çoğu, yerlerinden edildikleri yıllar boyunca daha da kötüleşen ve evlerini yeniden inşa etmelerini engelleyen ağır ekonomik koşullardan ve yetersiz mali imkânlardan muzdarip.

Suriye'de inşaat malzemeleri ve işçilik ücretlerinin maliyetleri de oldukça yüksek seviyelerde.

Suriye Müdahale Koordinatörleri adlı sivil toplum kuruluşu tarafından tarafından 23 Ekim Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeybatısındaki kamplarda yaşayan 1,5 milyondan fazla sivil trajik bir insani durumdan muzdarip.

Açıklamada, bu rakamın, evlerinin yıkılması nedeniyle köylerine ve şehirlerine dönemeyen, kamplardaki yaşamı daha da zorlaştıran bölgedeki toplam yerinden edilmiş kişi sayısının yaklaşık yüzde 75'ini temsil ettiği belirtildi.

Isınma malzemesi temininde yaşanan zorluklar

Çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren Suriyeliler sınırlı veya hiçbir gelire sahip olmadıkları için kömür veya odun gibi ısınma malzemelerini tedarik etmekte büyük sıkıntı yaşıyorlar.

Isınma malzemelerinin fiyatları arttıkça durum daha da zor hale gelmiş durumda.

Bir ton yakacak odunun fiyatı yaklaşık 180 doları, fıstık kabuğunun fiyatı 280 doları ve ısıtıcılarda kullanılmak üzere bir varil mazotun fiyatı 200 doları aşmış durumda ki bu miktarlar çoğu ailenin karşılayabileceğinin çok ötesinde.

İdlib'in güney kırsalından gelen ve Atme'deki bir kampta yaşayan Um Ala şunları ifade ediyor: “Bir giyim mağazasında satış elemanı olarak çalışıyorum, aylık ücretim ancak yiyecek ve içecek masraflarımı karşılamaya yetiyor, bu yüzden sık sık etrafımdakilerden borç almak zorunda kalıyorum ve bu kış ısınmak için nasıl yakacak temin edebileceğimi bilmiyorum.”

Suriye Müdahale Koordinatörleri ekibi tarafından yapılan açıklamada, ailelerin yüzde 95'inin yaklaşan kış için ısınma malzemesi temin edemediği belirtilerek, geçen yıl kampta yaşayan insanların yüzde 83'ünün ısınma malzemesi alamadığına dikkat çekildi.

Bu koşullar altında bazı aileler naylon, plastik, lastik ve odun kömürü gibi alternatif ısınma malzemelerini kullanmak zorunda kalmış, bu da solunum yolu hastalıklarının yayılmasına ve sık sık yangın çıkmasına yol açarak kamp ortamlarında yaşanan sıkıntıları daha da arttırmıştır.

Son olarak, kamp sakinleri hükümete, ilgili makamlara ve insani yardım kuruluşlarına, kış başlamadan ve soğuklar şiddetlenmeden önce kendilerine acil destek sağlanması konusunda çağrıda bulunuyor.

Kaynak: Mepa News, Shaam.org