Kampanya hilelerine karşı dikkatli olunmalı

Buğra Kardan

Perakende firmalarının bir bölümü tarafından aralıksız uygulanan indirim kampanyalara güven duyulmuyor. Sosyal medyada bu kampanyaların oyundan, aldatmacadan ibaret olduğu yorumları yapılıyor.

Denetimler arttırılsın

Tüketici örgütlerinin yöneticileri tarafından da her platformda indirim hileleriyle ilgili yakınmaların arttığına işaret ediliyor. Bu hilelere karşı dikkatli olmak, fiyat karşılaştırmaları yapmak gerektiğine dikkat çekiliyor. İlaveten ilgili kamu kurumları denetimleri arttırmaya davet ediliyor.

Yeni Akit’e konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’ndan ise yalancı indirime ve yanıltıcı reklama kanılmaması uyarısı geldi. Ağaoğlu, “Şu bilinmeli ki sahte kampanya uygulamak kanuna aykırıdır. Kanuna uymayana yaptırım uygulanmaktadır” dedi.

Kritik çağrı

Ağaoğlu, tüketiciye şöyle seslendi:

“Mutlaka ve mutlaka müfettiş gibi fiyat araştırması yapın. Ürünün indirim adı altında eski fiyatından daha pahalıya satıldığını anladığınızda akıllı telefonlarınızdan ya Alo 175’i arayın ya da HFA-Bildirim mobil uygulamasına girip şikâyette bulunun. Emin olun, yalancı indirimi kanıtlarıyla ortaya koyduğunuzda vurguncu firmaya ceza kesilecektir. Unutmayın ki Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yalancı indirimlere izin vermemektedir. Kurul, tüketiciden gelen her ihbarı ciddiye almaktadır. Yanıltıcı reklamlar yayınlayanın ya da sanal kampanya uygulayanın canını yakmaktadır.

Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı il müdürlükleri ve denetim elemanlarının tetikte olduğunu vurgulayan “Yine de denetimleri arttırmakta, yaygınlaştırmakta fayda var. Ancak bu şekilde yalancı indirimin, yanıltıcı reklamın önüne geçilebilir” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın kapısı çalınmalı

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de vitrinlerde yer alan “Bir alana bir bedava” veya “İki al bir öde” yazılarına itibar edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Deniz, “Satın alınacak ürünlerin reel -kampanyadan evvelki- fiyatları öğrenilmelidir. Sıkıntılı durumlarda Ticaret Bakanlığı’nın kapısı çalınmalıdır” diye ekledi.