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Kamkat meyvesini biliyor musunuz?

Evinizde yetiştirebileceğiniz güzelliği ve sağlığınıza katkısıyla çok seveceğiniz nadir meyvelerden biri..

28 Ekim 2018 Pazar 19:30
Kamkat meyvesini biliyor musunuz?

Kamkat, portakal, mandalina ve limon familyasından olan bir meyve.. Gelgelelim minik ve şirin.. Hem ağacı hem kendisi. Dahası Uzakdoğu'da göz alabildiğine bahçeleri olsa da hem orada hem bizde "süs bitkisi" olarak evlerde bulunduruluyor. Kışın salonunuzda, yazın balkon veya bahçenizde size hiçbir sorun çıkarmadan yaşar gider. Hem de nasıl dededen toruna kalacak şekilde.. Özen gösterilirse saksıda kocaman gövdesi ile bir minyatür ağaç olur. Bu hal alması da en 60-70 yıllık bir süre ister.

Minicik minicik portakal benzeri turuncu renkli meyveleri başlı başına seyir zevkidir.

Fakat bu turunçgillerden olan meyve sadece görünüşü ile güzel değil, tadı ve sağlığa faydası açısından da son derece değerlidir.

Bir tür portakal tadı vardır.Kabuğuyla beraber bir lokmacıktır. Çekirdeklerinden yeni filizlerini yeşertebilirsiniz.

Kokusu hepimizin sevdiği bergamotu andırmaktadır. Kabuğunu kıyabilirseniz rendeleyip çayınıza katabilirsiniz. ama ne gerek var öyle ziyan etmeye..

Kamkat, özellikle tatlı ihtiyacını bastıran meyvelerden biridir amma, asıl önemli yanı C vitamini yüksek olan kamkat güçlü bir antioksidandır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi sebebi ile hastalıklara karşı vücudunuzu koruyucu etkisi bulunmaktadır.

Kabuğu ile birlikte tüketilmesi enfeksiyonlara karşı vücudunuzun güçsüz kalmanızı ve hasta olmanızı engeller. A vitamininin yüksek olmasının yanı sıra B1, B2 ve B3 vitamini de yüksektir. Bu vitaminlerin yüksek olması sinir sisteminizin düzenli çalışmasına katkısı vardır.

Kalsiyum içeriği yüksek olan kamkat, kemik ve diş sağlığı için de önemli bir meyvedir. Yüksek kötü kolesterolü olan kişiler için düzenli tüketilmesi önerilir. Bu şekilde kolesterolünüzde uzun süreli düşüşler yaşarsınız.

Aynı şekilde tansiyon problemi olan kişiler için de değerlidir.

Değişik bir aroması olması sebebiyle reçel ve marmelatı da yapılabilir.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 19:30
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