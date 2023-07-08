Kameralar tek tek incelendi! Camdan girip pilotu öldürdü! Taşın sırrı çözüldü

Ankara'da Türk Hava Yollarında kaptan pilot Saygın Doğan'ın (38), 21 Haziran'da otoyolda otomobilinin ön camına isabet ederek ölümüne neden olan taşın sırrı çözüldü.

Kaza, 21 Haziran'da Anadolu Otoyolu'nun Ankara Kahramankazan ilçesi mevkisinde meydana geldi. Saygın Doğan, 34 NS 5850 plakalı otomobiliyle otoyolda seyir halindeyken, karşı şeritten fırlayan taş aracın üzerine geldi. Otomobilin ön camını kırıp içeriye giren taş, Saygın Doğan'a isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarptı. Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan, feci şekilde hayatını kaybetti.

Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralı kurtuldu. Evli ve 1 çocuk babası Saygın Doğan, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Kameradan hasarlı araç tespit edildi

Jandarma, kazanın ardından pilot Saygın Doğan'ın ölümüne neden olan taşın sırrını çözmek için inceleme başlattı.

Taşın fırladığı tahmin edilen Ankara yönünde kaza saatinde seyreden araçlar, otoyol çıkışındaki plaka tanıma sistemi kameralarından tek tek tarandı.

Son rakam grubu açıklanmayan 58 SA plakalı beyaz renkli otomobilin yan tarafındaki hasar kameradan tespit edildi. Plaka üzerinde yapılan araştırmada aracın A.D.'ye ait olduğu belirlendi. A.D., Sivas'ta jandarma tarafından gözaltına alındı.

Karşı şeritteki otomobil taşın fırlamasına yol açmış

A.D., pilotun hayatını kaybettiği kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta aracıyla refüje çarptığını, aracında hafif hasar oluştuğunu, yola devam ettiğinde ileride başka kaza yapan bir araç gördüğünü, ancak kendisiyle ilgisi olduğunu düşünmediği için durmadan yola devam ettiğini söyledi.

İncelemede A.D.'nin aracıyla refüje çarptığı sırada yola döşenen taşın karşı şeride fırladığı saptandı. A.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Taşeron firma sorumlusuna da soruşturma

Öte yandan söz konusu taşın da Karayolları adına taşeron bir firma tarafından yola döşenen taşlardan birisi olduğu belirlendi. Taşeron firmanın sorumlusunun da soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Sürücü A.D. ile taşeron firma sorumlusu hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan başlatılan soruşturma sürdürülüyor.