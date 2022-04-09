Kalyon PV, Solarex İstanbul’da Yerini Alıyor

Şirket, fuarda inovatif ürünlerini yatırımcılarla buluşturuyor. Kalyon PV, aynı güçteki bir modülden 20 yıl boyunca daha fazla enerji üretmeye yarayan Galyum Katkılı LID Free modüllerinin ilk prototipini Solarex İstanbul’da vitrine çıkarıyor. İnovatif ve yenilikçi bir teknolojiyle oluşturulan bu modüller ilk günkü performanslarını kaybetmeden sahada faaliyet gösterme özelliğine sahip. Gerçekleştirilecek sertifikalandırma süreçleri sonrasında Kalyon PV fabrikasından çıkan tüm panellerin Galyum katkılı LID Free olması hedefleniyor.

Ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya gelinen Solarex İstanbul, güneş enerjisi sektörünün büyümesine katkıda bulunuyor. Gelecek kuşaklara daha iyi bir gelecek inşa edebilmek için gerekli kararlılık, motivasyon ve enerji ile yarınlar için bugünden çalışmaya devam eden Kalyon PV, bu fuara da damgasını vuruyor. Ayrıca yenilenebilir ve temiz enerji alanında Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için desteğine tüm gücüyle devam ediyor.