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Aktüel Kalp krizi geçirip kamyonetiyle direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti
Aktüel

Kalp krizi geçirip kamyonetiyle direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 21:47:00 -
Kalp krizi geçirip kamyonetiyle direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Havza'dan Vezirköprü ilçesi istikametine giden Musa Şener (50) yönetimindeki kamyonet, elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Leyla Şener, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirtilen sürücü Şener, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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