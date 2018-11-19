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Kalp hastalarına hayati tavsiyeler

Vücut sıcaklığının çok yükselmesinin hayati önem taşıyan enzimlerin çalışmasında aksamalara neden olduğunu belirten Memorial Hizmet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Murat Turfan, yaz sıcaklarının ve nemin kalbe etkilerine dikkat çekti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 23:58
Kalp hastalarına hayati tavsiyeler

50 YAŞ ÜSTÜNDEYSENİZ DAHA DİKKATLİ OLUN

Sağlıklı insanlar, yeterli sıvı alarak, sıcaktan korunarak sıcak ve nemli havanın olumsuz etkilerinden korunabildiklerini aktaran Kardiyoloji Uzmanı, “Ancak kalp hastaları yaz sıcaklarında çok daha dikkatli olmalıdır. Yüksek sıcaklık ve nem, alınan ilaçların etki ve yan etki güçlerini de değiştirmektedir. Bunun yanında 50 yaş üstündeki ve obezite sorunu olan bireylerin kalbi de yaz sıcağından olumsuz yönde etkilenmektedir” dedi.

DOKTORUNUZ İLAÇLARINIZIN DOZUNU YENİDEN AYARLAMALI

Yaz döneminde göğüs ağrısı çeken hastalarda kalbin iş yükünün artmasından dolayı kalp krizi gelişebildiğine dikkat çeken Turfan, “Kalp yetmezliği bulunanlarda kış aylarında yapılan sıvı kısıtlaması yazın da devam ederse tansiyon düşüklüğüne, baş dönmesine, bayılmaya ve hatta böbrek yetmezliğine ulaşan tabloları ortaya çıkarabilmektedir. Bu hastaların kullandığı idrar söktürücü hapların dozları, kişinin durumuna göre yeniden ayarlanmalıdır” uyarısında bulundu. 

YÜZERKEN YALNIZ OLMAYIN

“Kalp hastasıysanız ve evinizin dışında işiniz varsa ya da tatile gidecekseniz herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için öncelikle çeşitli önlemler almanız ve olabilecek herhangi bir olumsuz durumda size yardımcı olacak birisi olması gerekir” diyen Doç. Dr. Murat Turfan, sıcaktan korunmak için alınması gereken önlemleri şöyle aktardı: 

· Güneşli havalar yüksek risk oluşturduğundan mümkünse saat 15.00’ten önce dışarı çıkmayın.
· Dışarı çıkmak zorundaysanız yanınızda mutlaka birisini alın.
· Hava alan, rahat ayakkabılar ve terlemeyi önleyici çorapları tercih edin.
· Hava alan veya terletmeyen kumaştan, hafif ve açık renkli giysileri tercih edin.
· Şapka ve güneş gözlüğü ile güneş koruyucu kremler kullanın.
· Soğuk çorbalar, salatalar ve meyve gibi hafif yiyeceklere ağırlık verin.
· Yeterli miktarda sıvı alın.
· Egzersiz öncesi ve sonrasında birkaç bardak su için, mola vererek egzersiz yapın.
· Kafeinli ve alkollü içeceklerden mümkün olduğunca uzak durun.
· Boyunuzu geçen suda yüzmeyin ve yalnız olmayın. 
· Kalp hastasıysanız egzersizlerinize ara vermek yerine, hekiminizle yeniden planlayarak devam edin."

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 23:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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