Kalp cerrahından sarsıcı uyarı geldi! Sofralardaki gizli tehlike tek tek açıklandı!

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Dr. London, alkolden daha zararlı ve vücudu aktif olarak zehirleyen gıdaları tek tek sıraladı. Kendi hayatından bu gıdaları çıkardığını ifade eden Dr. London, milyonlarca insanın bu gıdalar nedeniyle kalp hastalıklarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Vücuda bilinçli olarak zarar veren alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. London, tüketmediği dört ana ürün grubunu paylaştı.

Fast food

Dr. London, fast food ürünlerinden tamamen uzak durduğunu söyledi. Ona göre birçok fast food seçeneğin besin değerinin gerçek yemekler tanımını karşılamadığını ifade etti. Dr. London, "Bu ürünler doymuş yağ, şeker, tuz ve yüksek kalori içeriğiyle damar tıkanıklığına zemin hazırlıyor" dedi.

Uzmanlar, fast food'un yoğun şekilde işlenmiş olduğunu, emülgatörler, kıvam artırıcılar ve yapay renklendiriciler gibi katkı maddelerinin vücutta iltihaplanmayı tetiklediğini ve tansiyonu yükselttiğini belirtti. Çünkü bu kalbin daha fazla çalışmasına neden oluyor.

Gazlı içecekler

Hem şekerli hem diyet gazlı içecekler için sert bir eleştiri yapan Dr. London, gazlı içecekleri "sıvı ölüm" olarak tanımlayarak özellikle yapay tatlandırıcılara dikkat çekti. Standart bir kutu gazlı içecekte yaklaşık 40 gram ilave şeker olduğunu aktaran cerrah, bu miktarın günlük önerilen şeker tüketiminde neredeyse eşit olduğunu aktardı. Aşırı şeker alımı kötü kolesterolü yükseltiyor, damar sertliğini artırıyor ve obezite riskini büyütüyor.

Dr. London, diyet içecekler için de aynı uyarılarda bulundu. İçerisinde aspartam, sukraloz ve asesülfam potasyum gibi yapay tatlandırıcılar bulunduğunu aktaran Dr. London, bu maddelerin kalp krizi, felç ve ritim bozukluklarıyla ilişkilendirilebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Süt ürünleri

Dr. London, özellikle tam yağlı süt ürünleri konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtirken çikolata ve peynir gibi doymuş yağ oranı yüksek ürünlerin kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Fakat, bilimsel veriler bu konuda net değil. Bazı çalışmalar, yoğurt gibi fermente süt ürünlerinin kalp hastalığı riskini azaltabileceğine işaret ediyor. Dr. London ise dikkat çekici bir benzetme yaparak "Biz, bebeklikten sonra süt içmeye devam eden tek memeliyiz ve bunu başka bir türün sütüyle yapıyoruz" dedi.

Alkol

Listenin son sırasında ise alkol yer alıyor. Dr. London, alkolün vücuttaki tüm hücreler için toksik olduğunu ve "az miktarda, ara sıra" tüketimin bile kalp hastalığı riskini artırabileceğini vurguladı.

Uzun süreli alkol kullanımının kalp kasını zayıflatan kardiyomiyopatiye yol açabildiği biliniyor. Ayrıca alkol, stres hormonu kortizolü yükselterek kalp atış hızını ve tansiyonu artırıyor.