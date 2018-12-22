‘Kaliteli üretim ve ihracat ülkemizin kalkınmasında yegâne yoldur’

Galeta unu üretimi ile adından söz ettiren Galetaş Gıda, İspanya’ya ihracata başladı. Daha önce farklı firmalar aracılığı ile dolaylı ihracat yapan firma ilk defa kendi adına ve kendi markası ile İspanya’ya ihracat gerçekleştirdi. Ürünleri gıda güvenliği ve helal sertifikalarına sahip olan firma, bu standartlar çerçevesinde üretim yapıyor. Tamamen kendi bünyesinde oluşturduğu üretim sistemi ile hijyenik, doğal ve katkısız olarak ürettiği galeta ununu tüketiciler ile buluşturuyor.

“İhracatımız sürekli hale gelecek, yurtiçi piyasayı da ihmal etmiyoruz”

12 yıl önce İzmir’de kurulan Galetaş Gıda 2019 yılını ihracat yılı ilan etti. Farklı Avrupa ülkeleri ile ihracat konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten Galetaş Gıda Genel Müdürü Alaattin Duran, “Daha önceleri Almanya, İngiltere ve Azerbaycan’a dolaylı ihracatımız vardı. Ancak şimdi firma olarak doğrudan ihracata başladık. İlk ihracatımızı Avrupa’nın en batısındaki ülke olan İspanya’ya gerçekleştirdik ve bununla gurur duyuyoruz. Yurtiçi piyasasındaki başarımızı yurtdışında da sürdürmek istiyoruz. Ancak yurtiçi pazarımızı ihmal etmeden ve müşterilerimize mağduriyet yaşatmadan dengeli bir satış taktiği izliyoruz” dedi.

Helal sertifikamız Gimdes’ten

Gimdes sertifikasyon firmasının Helal Gıda Sertifikasına sahip olduklarını söyleyen Alaattin Duran “Ülkemizde Helal Gıda sertifikası konusunda en hassas firmalardan biri olan Gimdes ile çalışıyoruz. Gimdes sertifikayı hak eden firmaları sürekli denetliyor ve kontrol ediyor. Onun için Helal Gıda Sertifikası konusunda Gimdes ile devam ediyoruz. Türkiye’de maalesef helal gıda konusu yeterince anlaşılmadı. Helal gıdaya para verecek firma ve müşteri kitlesi gerçek anlamda oluşmadı. Helal gıda sertifikası özellikle ihracat esnasında isteniyor. Bazı yabancı ülke firmaları özellikle bu sertifikanın olmasını şart koşuyor. Türkiye’de helal gıda oturacak ama biraz daha zaman alacak. Firmalarımız da sürekli kazanma hırsı olduktan sonra helal olmayan katkıları kullanabilirler. Firmamız helal ve kaliteli gıda üretimini amaç edinerek çalıştığı için emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

“Gıdanın geri dönüşümü olmaz”

Her türlü hurdanın geri dönüşümü düşünülebilir fakat gıdanın asla geri dönüşümü olmaz diyen Alaattin Duran, “Geri dönüşüm galeta unu bayat ekmekten kızartma yolu ile yapıldığı için gıda zehirlenmelerine sebep olur ve kanser riski taşır. Bayat ekmekten geri dönüşüm galeta unu kullanılarak yapılan ve nihai tüketiciye sunulan her türlü gıda maddesi de maalesef bu risklerin taşınmasına yardımcı olur ve yapılan mamuller son kullanım ömürlerini doldurmadan yeşillenmeler, küflenmeler ve bozulmalar olur” dedi.

“Sanayicilik bir gönül işidir”

Sanayicilik bir gönül işi olduğunu belirten Galetaş Gıda Genel Müdürü Alaattin Duran “Sanayicilik meşakkatli bir iştir. Kim çalışır, tabii ki para kaybetme korkusu olan kişi çalışır. Sanayici bu ülkenin belkemiğidir. Kaliteli üretim ve ihracat ülkemizin kalkınmasında yegâne yoldur. Biz Galetaş Gıda olarak kalitemizden taviz vermeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.