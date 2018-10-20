Genellikle seramik ve porselen aynı şeylermiş gibi sanılır. Bu biraz da her ikisinin de binlerce yıl öncesinin Çin işi olmasından kaynaklanır. Zaten “Çinî” demez miyiz. Yani aidiyet takısıyla “Çine ait olan..” diye.. Oysa arada kelimelerin kaynağı kadar derinden farklar vardır. Her ikisi de pişmiş topraktır ama, öncelikle hamurlarında ve hamurlarının kimyasallarında farklılık görünür. Ayrıca seramik ile porselenin sır pişirim sıcaklığı da çok farklıdır. Sertlik ve yumuşaklık ölçüleri vardır. vs..

Ancak çıplak gözle farkı anlamanın en kolay yolu porselenin ışık geçirgenliğini görmektir. Kaliteli porselen ışığı geçirir. Adeta şeffaf gibidir. Seramik ise ışığı geçirmez..



İnsanoğlunun su, toprak, ve ateş ile yaptığı ilk sanayi ürünlerinden biridir porselen. Tuğla, seramik derken porselen.. Kimi zaman bir kap, bir tabak, bir ocak, kimi zaman bir çömlek, bir takı, bir oyuncak...

Marco Polo yolculukları sırasında 'Porselen' diye adlandırılan bu seramik türü ile tanışan ilk batılı idi. Doğudan getirilen porselenler Avrupa'da o kadar ilgi gördü ki, bunlara ''Beyaz Altın'' adı yakıştırıldı. Porselenin hammaddesi Kaolin'in Avrupa kıtasında bulunması için yüzyıllar gerekti. Porselen tümü killi topraktan yapılmış veya kil ihtiva eden hammaddelerden üretilmiş dayanıklı, beyaz, su geçirmeyen yarı saydam ürünlerin oluşturduğu büyük seramik grubunun bir elemanı olarak tanımlanmaktadır.