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Kültür - Sanat Kalın, Ümraniye Kitap Fuarı'nda
Kültür - Sanat

Kalın, Ümraniye Kitap Fuarı'nda

Ümraniye Belediyesi tarafından organize edilen 2'nci Kitap Fuarı'na katılarak okurlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, kökleri sağlam, ufku açık, büyük bir çınar gibi kendi yolunda kararlı bir şekilde yürümeye devam ediyor“ dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 00:36:00 - 2021-11-21 00:41:15
Kalın, Ümraniye Kitap Fuarı'nda

Ümraniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisini düzenlenen '2. Ümraniye Kitap Fuarı' kitapseverlere kapılarını açtı. Açılışa, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Yayfed Başkanı Münir Üstün, onur konuk olarak Prof. Dr. Saadettin Ökten katıldı.

Fuarda konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Devletin bünyesi bu kadar güçlü olduğunda, kültürel kökleri bu kadar sağlam olduğunda. çeşitli türbülanslar geçiş döneminde yaşanan bir takım krizler aşılamayacak şeyler olmaktan çıkarlar. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin bünyesi sağlamdır. Dönem dönem karşımıza çıkan türbülanslar, krizler aşılamayacak krizler değildir. Bunlar elbette doğru yönetimle güçlü bir iradeyle aşılabilecek türbülanslardır. Bir ülke, bir toplum olarak ayağa kalkmaya başladığında ekonomiden savunma sanayine, eğitimden kültüre, dış politikadan güvenliğe kadar çok farklı alanlarda sağlam adımlar atmaya başladığında karşısına bu tür engellerin çıkması gayet normaldir. Bunları aşılamayacak engeller olarak asla görmemek lazım. Türkiye kökleri sağlam, ufku açık, bir büyük çınar gibi kendi yolunda kararlı bir şekilde yürümeye devam ediyor" dedi.

Kalın, açıklamalarının ardından kitaplarını imzalayarak okurlarıyla bir araya geldi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Kültür ve sanatın yeni merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Belediye binamızın hemen önündeki meydana yepyeni bir millet kıraathanesini yapıyoruz. 900 kişi aynı anda orada ders çalışacaklar. 24 saat çay, çorba bedava. Yakın zamanda bittiğinde orası artık sizin mekanınız olacak. Derslerinizi orada çalışacak, kitaplarınızı okuyabileceksiniz. Tabii sadece bir taneyle sınırlı kalmayacak. Ümraniye’mize 4 tane yeni kıraathane kitapseverlerle buluşacak, gençlere yeni yerler yapıyoruz. Kültür, sanat ve spor alanlarında da yatırımlarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Ümraniye Santral Etkinlik Meydanı'nda düzenlenen fuarda, Türkiye'nin önde gelen 100'den fazla yayınevi ve 250'den fazla yazar, okurlar ile bir araya geliyor. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, 28 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerine açık olacak.

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