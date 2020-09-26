  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kalenin "Antiemperyalist Tükkan"ı
Aktüel

Kalenin "Antiemperyalist Tükkan"ı

Ankara Kalesi'nde doğal ürünlerin satıldığı "Antiemperyalist Tükkan" hem kendi ismi hem de ürünlere verilen "demokrat turşu, protest şalgam, liberal salça, bolşevik nar ekşisi, komünist erişte, sosyalist zeytin, oportünist sos, feminist reçel, muhafazakar tarhana" gibi isimlerle dikkati çekiyor - İş yeri sahibi Serhat Çolak: - "Tamamen yerel üreticiyi desteklemek için bu adı kullandım. Daha ziyade büyük markalara, zincirlere karşı direniş hikayesi bu"

Yeniakit Publisher
2020-09-26 16:10:02 -
Kalenin "Antiemperyalist Tükkan"ı

ANKARA (AA) - Ankara Kalesi'nde doğal ürünlerin satıldığı "Antiemperyalist Tükkan" hem kendi ismi hem de ürünlere verilen "demokrat turşu, protest şalgam, liberal salça, bolşevik nar ekşisi, komünist erişte, sosyalist zeytin, oportünist sos, feminist reçel, muhafazakar tarhana" gibi isimlerle ilgi görüyor.

İş yeri sahibi Serhat Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'da çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu, Ankara Kalesi'nin de atmosferini sevdiği için buraya bir dükkan açtığını belirtti.

Salgın sürecinde doğal ürünler satmaya başladığını ifade eden Çolak, "İş yerinin ismini manevi bir tatminkarlık olsun diye Anti Emperyalist Tükkan koydum. Çiftçi geleneğinden gelen bir ailenin çocuğu olduğum için daha da hassaslaştım, organik ürünlere yöneldim. Çocuğumun yemediği bir şeyi de insanlara yedirmek istemiyorum." dedi.

Yerel üreticinin büyük firmalarla karşılaştırıldığında topraktaki emeğinin karşılığını alamadığını ifade eden Çolak, şöyle konuştu:

"İsimlerini koyduğum ürünlerin hepsinin benimle alakalı bir hikayesi var. Protest şalgamın içerisinde hiçbir koruyucu katkı maddesi yok. Faydalı olan şalgam diğer içeceklere nazaran daha çok tüketilsin diye ismini protest şalgam koydum. Komünist erişte mesela, eniştem benim komünistti ben de bu ismi koydum. Vandal pekmezim var, o iş kullanılan çizmelerle üzüm eziliyor, kaynatılıyor tamamen böyle pekmezin canı çıkarcasına işleniyor bundan dolayı bu ismi koydum. Demokrat turşunun hikayesi de bizim mahallede bir amcamız vardı ona da 'Yorgun Demokrat' derlerdi, oradan geliyor. Yani bu isimlerin kendimle bir bağı var."

Çolak, büyük markalarla yerel üreticilerin pazarda rekabet içerisinde olduğunu belirterek, "Yöresel üreticiler pazara malını sokmakta zorlanıyor. Tamamen yerel üreticiyi desteklemek için Antiemperyalist Tükkan adını kullandım. Daha ziyade büyük markalara, zincirlere karşı direniş hikayesi bu." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SOL'u kudurtan fotoğraf!
Gündem

SOL'u kudurtan fotoğraf!

‘SOL Haber’ adı altında komünistlere ve terör örgütü PKK’ya yayın organlığı yapan sitenin algı oyunları bitmek bilmiyor. Yayımladığı haberle..
Medya tetikçisinden 180 derece dönüş!
Gündem

Medya tetikçisinden 180 derece dönüş!

Okulda Cuma namazı kılan öğrencileri haber niteliğinde görüp bunu da ekranlara ‘skandal’ bir haber olarak yansıtan Uğur Dündar’ın sosyal med..
Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast
Dünya

Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Müslüman avukat Babar Kadri, suikast sonucu hayatını kaybetti. ..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı