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Kale projesinde kazı ve inşaat çalışmaları sürüyor

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas’a değer katacak olan Kale Projesinin şantiyesinde incelemelerde bulunarak, titizlikle yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

27 Ağustos 2019 Salı 16:42
Kale projesinde kazı ve inşaat çalışmaları sürüyor

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas’a değer katacak olan Kale Projesinin şantiyesinde incelemelerde bulunarak, titizlikle yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Ulu Cami ve Gök Medreseyi bütünleştirecek olan Kale Projesinde bir yandan arkeolojik kazılar devam ederken diğer yandan da kütüphane, arasta, bedesten ve yemek evinin inşaat çalışmaları hız kazandı. Konak mimarisi şeklinde inşa edilecek olan yapılarla bir Sivas Mahallesi oluşturulacak proje, şehrin turizmine büyük katkı sağlayacak. Proje kapsamında müştemilatlarla birlikte toplamda 102 adet bina inşa edilecek.



“Maliyeti 100 milyonu bulacak bir proje”


Alandaki incelemelerin ardından bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Bilgin, “Çalışmalar planlanan şekilde devam ediyor. İlk etapta ihale edilen alan projenin yüzde 25’lik bir bölümünü kapsıyor. İnşallah bu sene yapacağımız ek ihaleler ile birlikte yüzde 35’lik bir bölüm ihale edilmiş olacak. Maliyeti 100 milyonu bulacak bir proje. Gök Medrese ve Ulu Cami’yi kale projemizle bütünleştirmiş olacağız. Sivas’a tarihi ve kültürel manada büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Mevcut haliyle ülkemizin en güzel meydanlarından biri olan Sivas kent meydanımızı kale projemizle bütünleştirerek dünyanın sayılı meydanlarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah tüm hemşehrilerimiz bu projeyle gurur duyacaklar. Amacımız hem ecdat yadigarı eserlerimize sahip çıkmak, hem de daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak” dedi.



“Yüksek hızlı tren turizmi canlandıracak”


Tüm projeleri birbirleriyle entegre olarak düşündüklerini dile getiren Bilgin, “İnşallah önümüzdeki yıl yüksek hızlı trenin şehrimize gelmesiyle birlikte Sivas farklı bir segmente geçecek. Ankara, İstanbul, Konya gibi şehirlere 2,5 ila 5 saat arasında kısa bir zaman zarfında ulaşmak mümkün olacak. Dışarıdan gelecek hemşehrilerimiz ve dış turizmin de etkisiyle bu projenin önemi daha çok ortaya çıkacak. 2020 - 21 yıllarında projemiz ete kemiğe bürünmüş olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Başkan Bilgin’e gezi ve incelemeleri esnasında Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu ve ilgili birim müdürü ile müteahhit firma yetkilileri de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:42
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