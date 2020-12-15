Kalça artroskopisi işlemi kısa süre içinde başarıyla uygulayabiliyor

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Cenk Öztürk, eskiden açık yöntemle, uzun süreli, büyük ameliyatlarla yapılan kalça eklem cerrahisinin, artroskopik yöntemle oldukça kolay, kısa süre içinde ve başarıyla uygulayabildiklerini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, kalça cerrahisindeki en güncel yöntem olan kalça artroskopisi ile alakalı merak edilenleri aktardı.

Eskiden açık yöntemle, uzun süreli, büyük ameliyatlarla yapılan kalça eklem cerrahisinin, artroskopik yöntemle oldukça kolay, kısa süre içinde ve başarıyla uygulayabildiklerini kaydeden Öztürk, son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler ışığında ve kalça eklemini tutan hastalıklar hakkında daha çok bilgi sahibi olunması sayesinde, bu tekniğin başarıyla uygulanabildiğini belirtti.

Öztürk, bu yöntemle başta kalça ekleminde zedelenmelere yol açan eklem kireçlenmesi, kıkırdak hastalıkları ve travmatik hasarlar olmak üzere; eklem bölgesindeki diğer yapıları ilgilendiren kalça labrum yırtıkları, tendon yaralanmaları, siyatik sinir sıkışmaları ve iyi huylu tümörlerin cerrahi tedavisi gibi çok farklı kas-iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinin başarıyla uygulandığı kaydetti.

Öztürk, "Kapalı yöntemle eklem içinden yürütülen cerrahi prosedürün; açık yönteme göre daha net ve detaylı görüş sağlaması sayesinde ameliyat başarısı artıyor ve bu sayede tedavi sonrasında hastanın yaşam kalitesinin ciddi anlamda olumlu etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Kalça artroskopik cerrahisindeki ameliyatların sıklıkla 2 saatlik süre içinde tamamlanabildiğini, ameliyat sonrası dönemde hastaların daha konforlu bir zaman geçirdiğini ve açık cerrahiye göre daha kısa sürede normal yaşamlarına dönebildiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Özellikle artroskopi sonrası cerrahi alan enfeksiyonu gibi çeşitli komplikasyonların açık cerrahiye göre az görülmesi, önemli bir avantaj. Bununla birlikte, kalça artroskopisinin uygulanmasında sakınca olan çeşitli hasta gruplarının mevcut olduğu da bir gerçek. Özellikle ileri evre eklem kireçlenmesi, yani kalça artrozu olan hastalarda; asetabular displazi adı verilen kalça gelişim bozukluğu olanlarda, kalça ekleminde kötü huylu tümör varlığında ve aktif enfeksiyonu olan hastalarda artroskopik cerrahi uygulamasının mümkün değil."

Öztürk, kalça eklemini etkileyen çeşitli hastalıklar nedeniyle sorun yaşayan hastaların, kendilerine en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak, kalça artroskopisi ile tedavi imkanı açısından uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesini tavsiye etti.

Artroskopi; eklem bölgesine yapılan ufak bir kesi üzerinden eklem içine gönderilen bir kamera ve çeşitli enstrümanlar yardımıyla cerrahi tedavi uygulama yöntemi olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yöntem sayesinde hem eklem içi rahatlıkla gözlemlenebiliyor, çeşitli hastalıkların tanılarında önemli veriler elde edilebiliyor; hem de kalça eklemini ve çevresindeki anatomik yapıları ilgilendiren çok çeşitli hastalıkların cerrahi tedavisi yapılabiliyor.

Kalça artroskopisi, eklem civarına yapılan 1 cm'lik birkaç küçük cilt kesisi üzerinden yapılıyor. Bu kesilerden cerrahi alanın gözlenmesini sağlayan kamera ile ameliyatta kullanılan enstrümanların iletilmesini sağlayan ekipmanlar ekleme ulaştırılıyor.

Artroskopik cerrahi; başta kalça eklemini ilgilendiren hastalıklar olmak üzere, eklem çevresindeki kas-iskelet sistemi elemanlarını etkileyen çeşitli rahatsızlıkların cerrahi tedavisinde güvenle kullanılabiliyor.

Artroskopik cerrahi küçük kesiler üzerinden, kısa süreli bir cerrahi prosedürle yapıldığından, hastaların hastanede geçirdikleri süre büyük ölçüde azalıyor.