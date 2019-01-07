Kalbinizin sebebi bu olabilir mi?



Erken doğum, eklem ve diyabet hastalıklarının baş sebepleri ağzımızın içinde...

Ağız sağlığı genel vücut sağlığı bakımından büyük önem taşıyor. Ağız içi sağlığı o kadar önemli ki; sindirim sistemi sorunlarından kalp ve eklem hastalıklarına kadar birçok sıkıntı buradan tetikleniyor. Amerikan Diş Enstitüsü ile Kalp Birliği’nin ortaklaşa yürüttükleri araştırmalar ciddi sonuçlara ulaştı. Yetişkinlerdeki felç riskini artıran sebeplerin başında dişeti haztalıkları geliyor. Aynı şekilde dişeti hastalıkları ölümcül kalp hastalığı risini iki katına çıkarıyor. Diyabetli hastalar ise 3 kat daha fazla dişeti hastalığına yatkınlar. Hele sigara da içiyorlarsa bu 20 kata çıkıyor. Çalışmalar ağız içi hastalıklarının kan-şeker kontrolünü bozduğunu ve diabetik durumu ağırlaştırdığını ortaya koydu. Dahası var: Aynı çalışmalarda şiddetli dişeti hastalığının erken doğum riskini ve düşük ağırlıklı bebek doğum riskini artırdığını gösterdi. Diz ve dirseklerde eklem rahatsızlıklarında da ağız içi sağlığı başrolde..

Sağlıksız diş ve dişetleri diğer birçok organda rahatsızlıklara sebep olduğu gibi bunun tam tersi de mümkün. Diğer organların rahatsız olması dişlere yansıyabiliyor. Ağız ve diş sağlığı ayrıca iyi beslenme, düzgün konuşabilme ve estetik açıdan önemlidir.

● Çürük ve dişeti iltihabı

İyi temizlenmediği için, dişler üzerlerinde ve aralarında biriken yiyecek artıkları bakteri üretirler. Bazen çok belirgin, bazen de az belli olan bu birikintilere bakteri plağı denir. Bu plak diş çürüklerini ve dişeti iltihiplarının asıl sebebidir.

● Diş taşı...

Temizlenmeyen bakteri plağı zamanla tükürüğün çökelmesi sonucu diş taşını oluşturur. Tükürük içinde bulunan kalsiyumun dental plak ile birleşip, sertleşerek dişler üzerine yapışması sonucu ortaya çıkar. Bakteri plağı ve diştaşı birbirlerini oluşturan bir kısır döngüdür.

● Diş çürüğü...

Bakteri plağının içinde üreyen mikroorganizmalar, şekerli gıdaları (karbonhidratları) parçalayarak asit üretirler. Ve bu asit, dişi küçük bir noktadan başlayarak giderek büyüyen bir şekilde çürütür. Daha ileri safhalarda iltihaplanma ve diş çekimi kaçınılmaz olur. Diş kök uçlarındaki iltihaplanmalar, vücudun diğer organlarına ulaşarak kalpten eklemlere her tarafı etkiler, değişik hastalıklara yol açar.

● Dişeti iltihabı

Bakteri plağının ürettiği diş taşı ve asitler dişeti iltihabına yol açar. Dişeti iltihabının ilk belirtisi dişetindeki kanamalardır. Dişetinde zamanla renk, şekil bozuklukları ve ağız kokusu ile kendini daha da belli eder. Batı ülkelerinde yapılan istatistiklerde dişeti iltihabının sebep olduğu diş kayıplarının, çürük diş kayıplarından çok daha fazla olduğu anlaşıldı.



● Mideye odun külü

En çok şikayet edilen konulardan biri mide yanması veya ekşimesidir. Bundan kurtulmak için yapmanız gereken ilk şey bir patatesi iyice rendelemek olmalı. Rendelediğiniz patatesi tülbent gibi bir beze koyup suyunu çıkarın. Çıkan bu suyu, ılık su ekleyerek inceltin. Mesela bir yemek kaşığı patates suyuna iki ya da üç yemek kaşığı ılık su ekleyin. Hazırladığınız bu suyu her gün sabah kahvaltıdan, öğlen yemekten ve akşam yatmadan önce için. En iyi sonucu almak için suyu her seferinde taze hazırlamaya çalışın.

Eğer istediğiniz etkiyi görmezseniz bir de içine odun külü karıştırılmış suyu deneyin. Yani yemek yedikten sonra bir çay bardağı suyun içine bir çay kaşığı odun külü katarak için. Bu mide asidinin sizi rahatsız etmesini önler. Tabii midenizin ekşimesini ve yanmasını önlemek için küçük bir diyet de uygulamanız gerekebilir. Baharat, acı, beyaz şeker ve beyaz undan uzak durun ve mümkün olduğu kadar az tuz kullanın.