Kalbiniz için ekmek tüketin



Rejim yapacağım, kilo aldım zayıflayacağım, ekmek yemeyi kestim.. diye çabalayanların kendi sağlıklarını tehlikeye attıkları ortaya çıktı. Meğer kalbe, ekmekteki, pirinçteki karbonhidrat lazımmış. Karbonhidratı düşük beslenme kalp damarlarında tıkanmaya yol açarak kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırabiliyormuş.

Son yıllarda giderek daha çok tutulan düşük karbonhidratlı diyetler, ağırlıkla et, balık ve peynirle beslenmeye dayanıyor.

Fakat, ABD'deki BID Tıp Merkezi'nin yaptığı araştırma, bu tür beslenme alışkanlıklarının fareler üzerinde uygulandığında kalp damarlarına zarar verdiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar ve bağımsız beslenme uzmanları dengeli beslenmenin en iyi diyet türü olduğunda hemfikir.

Ekmek, makarna, patates, pirinç gibi karbonhidrat bakımından zengin nişastalı besinleri çok azaltmaya dayalı beslenmeler 1990'lı yıllarda uygulanmaya başladığından bu yana hem çok ilgi görüyor hem de yeni tartışmalara yol açıyor.



Harvard Tıp Fakültesine bağlı olarak çalışan BID Tıp Merkezi’deki uzmanlar, bu tür diyetler uygulayanların kalp hastalıkları geçirdiği haberlerinin yaygınlaştığını belirttiler.

Araştırmacılar, düşük karbon hidratlı diyetlerin, kalp damarlarını temizleyen hücrelerin çalışmasını etkiliyor olabileceğini düşünüyorlar.

Amerikalı araştırma ekibinin başkanı Anthony Rosezweig, "bulgular o kadar kaygı verici ki, izlediğim düşük karbonhidrat rejimini hemen bıraktım" diye konuştu.

Rosenzweig buna karşın temkinli bir dil kullanarak, "Araştırmamız, en azından hayvanlarda, bu tür diyetlerin kalp damarlarına zarar verdiğini gösteriyor" diye konuştu ve aşırı kilolardan kaçınmak için beslenmede en iyi seçeneğin ifrata ve tefrite kaçılmadan dengeli bir beslenme izlemek ve egzersiz yapmak olduğunu söyledi.