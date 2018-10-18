THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kalbiniz için ekmek tüketin

Ekmek, makarna, patates, bulgur gibi karbonhidrat bakımından zengin nişastalı besinlerden kaçanlar yanlış yapıyor..

18 Ekim 2018 Perşembe 12:29
Kalbiniz için ekmek tüketin


Rejim yapacağım, kilo aldım zayıflayacağım, ekmek yemeyi kestim.. diye çabalayanların kendi sağlıklarını tehlikeye attıkları ortaya çıktı. Meğer kalbe, ekmekteki, pirinçteki karbonhidrat lazımmış. Karbonhidratı düşük beslenme kalp damarlarında tıkanmaya yol açarak kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırabiliyormuş.

Son yıllarda giderek daha çok tutulan düşük karbonhidratlı diyetler, ağırlıkla et, balık ve peynirle beslenmeye dayanıyor.

Fakat, ABD'deki BID Tıp Merkezi'nin yaptığı araştırma, bu tür beslenme alışkanlıklarının fareler üzerinde uygulandığında kalp damarlarına zarar verdiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar ve bağımsız beslenme uzmanları dengeli beslenmenin en iyi diyet türü olduğunda hemfikir.

Ekmek, makarna, patates, pirinç gibi karbonhidrat bakımından zengin nişastalı besinleri çok azaltmaya dayalı beslenmeler 1990'lı yıllarda uygulanmaya başladığından bu yana hem çok ilgi görüyor hem de yeni tartışmalara yol açıyor.

Harvard Tıp Fakültesine bağlı olarak çalışan BID Tıp Merkezi’deki uzmanlar, bu tür diyetler uygulayanların kalp hastalıkları geçirdiği haberlerinin yaygınlaştığını belirttiler.

Araştırmacılar, düşük karbon hidratlı diyetlerin, kalp damarlarını temizleyen hücrelerin çalışmasını etkiliyor olabileceğini düşünüyorlar.

Amerikalı araştırma ekibinin başkanı Anthony Rosezweig, "bulgular o kadar kaygı verici ki, izlediğim düşük karbonhidrat rejimini hemen bıraktım" diye konuştu.

Rosenzweig buna karşın temkinli bir dil kullanarak, "Araştırmamız, en azından hayvanlarda, bu tür diyetlerin kalp damarlarına zarar verdiğini gösteriyor" diye konuştu ve aşırı kilolardan kaçınmak için beslenmede en iyi seçeneğin ifrata ve tefrite kaçılmadan dengeli bir beslenme izlemek ve egzersiz yapmak olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 12:29
  1. kalp
  2. kalp sağlığı
  3. ekmek tüketmek doğru mu
  4. ekmek tüketimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Her biri 68 metre uzunluğunda... TIR'larla taşındı
    1. Her biri 68 metre uzunluğunda.....
    2. EYT teklifini MHP geri mi çekecek?
    3. Çikolata afyon etkisi yapıyor
    4. Ödem hastalık işareti olabilir
    5. Deniz Feneri ve Sadakataşı Kara..
    6. CHP Bolu Büyükşehir Belediye Başkan..
    7. Erdoğan-Bahçeli arasında EYT..
    8. Kızılay yaraları sarıyor! Endonezyalı..
    9. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    10. DAEŞ'in sözde emirinin cezası belli oldu
    11. AK Parti'den kritik ittifak açıklaması
    12. 'Bizi sokaklardan kurtarın'
    13. Tansiyon hastası olduğumuzun farkında..
    14. İran'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!
    15. Kalbiniz için ekmek tüketin
    16. TOKİ’nin indirim kampanyasında son gün..
    17. Türk Savunma Sanayii MİLGEM'le rekor..
    18. "Milli güvenlik açısından çok önemli!"
    19. 2B arazilerin satışından 7.8 milyar..
    20. Sinem Umaş polis tarafından darp mı..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı