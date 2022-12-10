Kalbinde 5 delik olduğunu öğrenen ziyaretçi sağlığına kavuştu
Gaziantep’te, hasta ziyareti için gittiği hastanede sağlık taraması yaptıran ve kalbinde 19 milimetre ve 9 milimetre genişliğinde 5 delik bulunduğunu öğrenen 26 yaşındaki Fuat Sağlam, SANKO Üniversitesi Hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
Hocalara ve hastaneye teşekkür eden Sağlam, “Sağlığıma kavuşmam için açık kalp ameliyatı olmam gerektiği söylendi. Başarılı bir ameliyat sonrası sağlığıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.