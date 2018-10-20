Kalbimizin 7 doktoru

Kalp hastalıkları son yıllarda ölüm sebebi olarak ilk sıraya yerleşince, kalbi korumak herkesin ilgi gösterdiği bir konu haline geldi. Uzmanlar, doymamış yağ asidi, A vitamini ve folik asit ihtiva eden yemeklerin kandaki yağı temizleme ve kalp damarlarını koruma işlevlerine sahip olduğunu belirterek, kalbe yararlı 7 gıdayı şöyle sıralıyor:

● Balık: Özellikle deniz balıklarındaki yağ ve doymuş yağ asidi diğer etlere göre daha düşük. Deniz balıklarında bulunan Omega-3 yağ asidi, felç riskini de düşürüyor. Bu da, deniz ürünlerini çok tüketen bir ülkede felç oranının düşük olmasının sebeplerinden biri..

● Soya: İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu amino asit ve doymamış yağ asidi olan soya, vücuttaki yağ ve kolesterolün emilmesini hızlandırarak, kalp damarlarının açılmasını sağlıyor.

● Siyah susam: Zengin E vitamini olan siyah susam, kalp damarlarının esnekliğinin korunmasında son derece etkili.. Bunun yanı sıra siyah susamdaki alfalinolenik asit (damarların duvarlarını kolesterole karşı koruyan bir asit türü) tansiyonu düşürme ve kanın pıhtılaşmasını önleme etkisine sahip

● Yulaf: Linoleik asit ve B vitamini bakımından zengin olan yulaf, atardamarların sertleşmesini önlüyor. Bunun yanı sıra yulafta bol miktarda bulunan lifler de kandaki kolesterol oranını düşürüyor.

● Ispanak: Folik asitten dolayı ıspanağın, kalp hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 25 oranında düşürebildiği belirtilmekte..

● Havuç: Kan damarlarının açılmasını sağlıyor ve böylece felci önlemede rol oynuyor.

● Çay: Çok zengin besin değerlerine sahip olan çaydaki en önemli besin, polifenoldür. Araştırmalar, çay yaprağında bulunan polifenolün kandaki kolesterol oranını düşürdüğünü, atardamarların sertleşmesini ve kanın pıhtılaşmasını önlediğini, tansiyon ve kan yağını düşürücü işlevlere sahip olduğunu gösteriyor.