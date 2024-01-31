Kala kala Kılıçdaroğlu’nun eskilerine kaldı! Babacan'dan İngilizlerin gelinine adaylık teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) İzmir-Konak Belediye Başkan aday adayı olan Hacer Foggo’nun Karaburun’dan aday gösterilmesi bekleniyordu. CHP ise Foggo’yu Konak’tan da Karaburun’dan da aday göstermedi. Derin yoksulluk araştırmalarıyla tanınan Hacer Foggo’nun aday gösterilmemesi tepki çekerken, Foggo da “Siz beni sığdıramadınız CHP’ye. Şimdi yine ülkenin her yanındaki o girilemeyen evler, o sokaklar beni bekler” diye sitem etti.

Babacan: Bizim İzmir adayımız ol

Gazeteci İsmail Küçükkaya, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Hacer Foggo’ya İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklifinde bulunduğunu duyurdu. Küçükkaya, “Hacer Foggo kibarca, onur duydum diyor, şu şu şu sebeplerle kabule demem diyor” dedi. Küçükkaya, Foggo’yu arayan isimlerden birinin de TİP Başkanı Erkan Baş olduğunu belirterek “Şimdilik detayına giremem” dedi. İşte Küçükkaya Halk TV’de canlı yayınında anlattıkları...

Önce Özgür Özel arayıp ne dedi?

“Özgür Özel, Hacer Foggo’yu aradı ‘Ben sizin aday olmanızı çok istiyordum Karaburun’dan aday olmanızı önermiştim fakat sonra itirazlar geldi’ demiş. Büyük olasılıkla Aylin Nazlıaka’nın itiraz etmiş ve Veli Ağbaba’nın da itiraz ettiği şeklinde Hacer Foggo’nun düşüncesi var. Bu görüşlerini Özel’le de paylaşmış.

Foggo'nun gönlünü fena kırdılar

- Hacer Foggo’nun gönlünü fena halde kırdılar. Hacer Hanım şunu söylüyor; ‘Parti beni aday göstermek zorunda değil ama önce beni aradılar, ağdalaştırıldınız dediler, sonra ilk yetkili organdan geçti beni arayanlar oldu sonra içeride türlü bahanelerden sonra benim adaylığım iptal edildi, kırgınım’ diyor. Bu birinci haber detayları var bende ama not aldım bunları ekranda söylemeyin dedi.

Hacer Hanım size bir teklifim var

- İkinci arayan çok çarpıcı, Hacer Foggo’yu dün arayanlardan biri DEVA Partisi lideri Ali Babacan olmuş. Babacan kendisinin ve partisinin ekonomi politikalarını hatırlatmış yoksulluk meselesinin bugünkü kötü ekonomi yönetiminden kaynaklandığını ifade etmiş, sonra sohbet içerisinde ‘Sizin yaşadığınız durumla ilgili bir değerlendirme yaptık, size bir teklifim var’ demiş.

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Foggo reddetmiş..

- DEVA Partisi Ali Babacan İzmir’den DEVA adına Büyükşehir Belediye adayı olun demiş. Hacer Foggo kibarca, onur duydum diyor, şu şu şu sebeplerle kabule demem diyor. Ve Erkan Baş aramış. Detayına giremem.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinde olacaktı

Hacer Foggo seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi durumunda ekonomi danışmanı ekibinde olacaktı.