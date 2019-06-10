Kahve neden bayatlar? Bayat kahveyi içmek tehlikeli mi?

Kahve ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalı bir üründür. Özellikle sütlü, şekersiz Türk kahvesi diyetlerde şahane bir ara öğün yerine geçer. Son yıllarda yaygınlaşan kahve dükkanlarının etkisiyle ülkemizde granül ve filtre kahveye olan ilgi bir hayli arttı. Hal böyle olunca da her evde bir ya da birkaç çeşit kahve bulunur hale geldi.

Doğru saklanmazsa bayatlar

Kahve hazırlamak için paketi ya da kutuyu elinize aldığınızda kahvenin kokusu ve görüntüsünde bir değişiklik fark ettiğinizde şaşırmanız çok doğal. Kahve uygun ortamda saklanmadığı müddetçe bayatlamaya uygun bir üründür. Bayatlayan kahve kimi zaman taş gibi sertleşir. Kimi zaman ise kokusuyla kendini belli eder. Kahvenin bayatlamaması için bir takım önlemler almak gerekli.

Kesinlikle buzdolabında saklamayın

Yapılan en büyük hata kahvenin buzdolabında saklanması. Bu şekilde kahve hem tadını hem de kokusunu yitirir. Kahvenizin hızlıca bayatlamasını istemiyorsanız; kahveyi çekirdek olarak almanız çok önemli. Öğütülmüş kahve ya da granül kahve alacaksanız da 2 hafta içinde tüketeceğiniz miktarda satın almanız daha iyi olacaktır. Kahvenizi poşette saklamayın. Kahvenizin nemden etkilenmemesi için bir cam kavanoz kullanmanız gerekiyor. Ayrıca kahvenin içerisine bir, iki küp şeker atarak bayatlama süresini de uzatabilirsiniz.

Bayat kahve içilir mi?

İşin uzmanları bayatlayan kahvenin tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu kahveler lezzetini yitireceği için zaten damağınızda hoş bir tat bırakmayacaktır. Ayrıca bayatlayan kahvenin bakteri üretip üretmediği ise test yapılmadan anlaşılamayacağı için bu ürünleri tüketmemeniz sağlığınız açısından daha iyi olacaktır.