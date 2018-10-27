0553 313 94 23
impression

Kahve ne zaman içilmeli?

Kahvenin kortizol seviyesinin yüksek olduğu saatlerde içilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, kafeinin faydalarından tam olarak yararlanabilmek için kahvenin belirli saat aralıklarında içilmemesini tavsiye ediyor.

27 Ekim 2018 Cumartesi 20:10
Kahve ne zaman içilmeli?


Sinir hastalıkları uzmanları, kortizol seviyesinin yüksek olduğu saatlerde kahve içilmemesini belirtiyor. Kortizol seviyesinin yüksek olduğu saatler sabah 8-9 arası, öğleden sonra 13.00 ve akşam 17:30 ilâ 18:30 arası.

Maryland Üniversitesi’nin araştırmasına göre sabah kahvesini uyanır uyanmaz içmek fayda etmiyor.

Fakat saat 9:30 - 11:30 arasında içerseniz "kortizol seviyenizin düşük" olduğu vakte denk getirmiş olursunuz..

Ayrıca kahvenin, günde 5 fincandan fazlası da zararlı.

Vee.. Kahveyi mutlaka şekersiz içmelisiniz. Zaten şekerden hep kaçınmalısınız.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 20:10
  1. kahve
  2. kahve ne zaman içilmeli
  3. kortizol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuğunuz sizi gözetliyor!
    1. Çocuğunuz sizi gözetliyor!
    2. Ellerinizden alın haberi!
    3. PKK'ya büyük darbe! 14 terörist..
    4. İstanbul'daki zirvenin ardından ortak..
    5. Ihlamur her övgüye değer
    6. Uyku obezliği önlüyor
    7. Kahve ne zaman içilmeli?
    8. Kadınların yüzde 95'i en az yılda bir..
    9. Diş hassasiyetini önlemek için...
    10. İstanbul’daki Suriye zirvesinde alınan..
    11. Adı: Karpal tünel sendromu
    12. Kortizol da neyin nesi?
    13. 4 liderden tarihi zirve sonrası ortak..
    14. Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman..
    15. Süper Lig'de 10. hafta maçlarını..
    16. Pensilvanya'da sinagogu taradılar!..
    17. Tarihi Suriye zirvesinden kareler
    18. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    19. İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman..
    20. 3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018