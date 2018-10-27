Kahve ne zaman içilmeli?



Sinir hastalıkları uzmanları, kortizol seviyesinin yüksek olduğu saatlerde kahve içilmemesini belirtiyor. Kortizol seviyesinin yüksek olduğu saatler sabah 8-9 arası, öğleden sonra 13.00 ve akşam 17:30 ilâ 18:30 arası.

Maryland Üniversitesi’nin araştırmasına göre sabah kahvesini uyanır uyanmaz içmek fayda etmiyor.

Fakat saat 9:30 - 11:30 arasında içerseniz "kortizol seviyenizin düşük" olduğu vakte denk getirmiş olursunuz..



Ayrıca kahvenin, günde 5 fincandan fazlası da zararlı.



Vee.. Kahveyi mutlaka şekersiz içmelisiniz. Zaten şekerden hep kaçınmalısınız.