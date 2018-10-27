Kahve ne zaman içilmeli?
Kahvenin kortizol seviyesinin yüksek olduğu saatlerde içilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, kafeinin faydalarından tam olarak yararlanabilmek için kahvenin belirli saat aralıklarında içilmemesini tavsiye ediyor.27 Ekim 2018 Cumartesi 20:10
Sinir hastalıkları uzmanları, kortizol seviyesinin yüksek olduğu saatlerde kahve içilmemesini belirtiyor. Kortizol seviyesinin yüksek olduğu saatler sabah 8-9 arası, öğleden sonra 13.00 ve akşam 17:30 ilâ 18:30 arası.
Maryland Üniversitesi’nin araştırmasına göre sabah kahvesini uyanır uyanmaz içmek fayda etmiyor.
Fakat saat 9:30 - 11:30 arasında içerseniz "kortizol seviyenizin düşük" olduğu vakte denk getirmiş olursunuz..
Ayrıca kahvenin, günde 5 fincandan fazlası da zararlı.
Vee.. Kahveyi mutlaka şekersiz içmelisiniz. Zaten şekerden hep kaçınmalısınız.
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