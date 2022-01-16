Kahvaltıya ne yapabilirim? En güzel, pratik, kolay kahvaltı tarifleri

Hep aynı kahvaltı sofrasını hazırlamaktan sıkılanlara kahvaltılık tarifleri. Şimdiden afiyet olsun.

Domatesli yumurta tarifi

Domatesli yumurta malzemeler

1 büyük domates

1 -2 adet yumurta

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz karabiber kekik arzuya göre pul biber

Domateslerin üzerine serpmelik rende kaşar

Domatesli yumurta yapılışı

Teflon tavaya tereyağı alıp eritin. Domatesleri dilim dilim kesip tavaya alın. Üzerine rendelenen sarımsaklardan serpin. Domatesin alt tarafı kızarınca her domatesi çevirin ve üzerine baharatlardan serpiştirin. Daha sonra ortasına yumurta ya da yumurtaları kırın. Domateslerin üzerine çok az kaşar rendesi serpip kaşar eriyene kadar bekleyin.

Salçalı sosis nasıl yapılır?

Salçalı Sosis Malzemeleri

3-4 adet uzun sosis

1 tatlı kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz ve baharatlar kekik, kimyon, karabiber, pul biber

Salçalı sosis nasıl yapılır?

Sosisleri 3'e bölüp uç kısımlarını çiçek gibi kesiyoruz. Aşağıdaki fotoğraf ve videolarla ayrıntısını gösterdik. Tavaya sıvı yağı koyup kızdırın. Sosisleri alıp tavaya koyun ve hafifçe çevirin. Rengi değişsin. Bir kasede salça, baharatlar ve suyu ilave edip salçayı karıştırarak eritin. Rengi değişen sosislerin üzerine sosu dökün ve kapak kapalı olarak ara ara karıştırarak sosisler sosu çekene ve yoğunlaşana kadar pişirin. Afiyet olsun

Lavaş omlet tarifi

Lavaş omlet malzemeler

1 adet lavaş

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

Tuz

1 avuç rendelenmiş kaşar peyniri

Lavaş omlet yapılışı

Uygun bir kaba yumurta, süt ve tuz ekleyip çırpın. Tavada tereyağını kızdırın, yumurta karışımını tavaya ekleyin ve lavaşı üzerine koyarak kapağını kapatın. Ocağın altını kısın 1 dakika sonra ters çevirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip tavanın kapağını tekrar kapatıp 1 dakika sonra servis tabağına alıp servis edin.

Pastırmalı yumurta tarifi için malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı

4 adet yumurta

8 dilim çemensiz pastırma

2 yemek kaşığı su

½ çay kaşığı karabiber

Pastırmalı yumurta tarifi nasıl yapılır?

Pastırma dilimlerini bıçak yardımıyla iri doğrayın veya elinizle didikleyin. Tavanızı kızdırın ve pastırma dilimlerini tavaya ekleyip üzerine 2 yemek kaşığı suyu ilave edin. Bu esnada ocağın altını kısabilirsiniz. 2 dakika pastırmayı pişirdikten sonra tereyağını ekleyin ve orta ateşte tereyağını kızdırın. Yumurtaların hepsini bir kaseye kırın ve tavaya hepsini aynı anda aktarın. Tavanın üzerini bir kapakla kapatın ve ocağın altı kısık şekilde yumurtalar istediğiniz kıvama gelene kadar pişirip, üzerine karabiber serpiştirerek afiyetle tüketin.

Yulaf ezmesi tarifi

Yapımı için malzemeler

4 yemek kaşığı yulaf

1 su bardağı su

1 çay bardağı süt

1 adet orta boy muz

Yarım çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı ay çekirdeği içi

1 yemek kaşığı kuru üzüm

Yulaf ezmesi tarifi nasıl yapılır?

Küçük bir tencerenin içine yulafları koyun. Üzerine suyu ve sütü ilave edin. Kısık ateşte yavaş yavaş pişirmeye başlayın. Yulafları 3-4 dakika içinde şişip, yumuşadığında ocaktan alın. Muzun kabuğunu soyun ve ince ince doğrayın. Ardından yulafların içine ilave edin. İçine tarçın, ay çekirdeği ve kuru üzüm ekleyip, karıştırın.

Mantar kizartmasi tarifi nasıl yapılır?

Hazırlanışı çok pratik mantarlar temizlenir kabukları soyulur tavaya biraz yağ atılır ve mantarlar konur. Sulandıktan sonra on dakika suyunu çekene kadar kızartılır hemen yumuşuyor zaten harika bir tadı var denemelisiniz. Afiyet olsun.

Zeytin ezmeli poğaça tarifi

Zeytin ezmeli poğaça malzemeler

Hamur için:

2 çay bardağı ılık su

2 çay bardağı ılık süt

2 adet yumurtanın beyazı (sarısını üstüne)

2 yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı

2 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı şeker

1 paket instant maya

1 çay bardağı sıvı yağ

5-6 su bardağı un

İçi için:

Zeytin ezmesi

Üzeri için:

Susam

Zeytin ezmeli poğaça yapılışı

Öncelikle hamur için un ve tuz hariç tüm malzemeleri karıştırın. Daha sonra tuzu ve unu ekleyerek yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapın. El yardımıyla açılan bezenin içine zeytin ezmesi sürüp uzunlamasına bir tur dönecek kadar rulo yapın. Tepside de 10-15 dakika bekletin. Üzerine ayrılan yumurta sarısını sürüp, hafif susamlayın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

Değişik Kahvaltı Tarifleri | Yemek Tarifleri

Taze Otlu Baharatlı Tereyağı

Havyar (Tarama Mezesi)

Ispanaklı Peynirli Kahvaltılık Pofuduk Pankek.

Bayat Simit Pizzası

Fırında Yumurtalı Bayat Simit Kebabı

Kavurmalı Omlet.

Kahvaltılık Peynirli Pofuduk Pankek.

Sabah kahvaltısında ne yapsak?