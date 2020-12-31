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Kadın - Aile Kahvaltılık Pankek Tarifi
Kadın - Aile

Kahvaltılık Pankek Tarifi

Kahvaltılarda özellikle çocuklar için güzel bir tercih olan pankek son yıllarda ülkemizde de yaygın olarak yapılan bir tarif. Pankek özellikle reçel, bal ve renkli meyvelerle sürülebilir çikolata eşliğinde servis ediliyor. İşte kahvaltılarda tercih edeceğiniz nefis pankek tarifi haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 00:31:00 -
Kahvaltılık Pankek Tarifi

Sabah kahvaltılarında çikolata sürerek tüketilen pankek çay eşliğinde damaklarda muhteşem bir lezzet bırakır. Lezzetinin yanı sıra kahvaltı sofranızın görünümüne de renk katar. Üstelik malzemeleri oldukça ekonomik ve yapılışı da aynı şekilde pratik. İşte pankek tarifi, ölçüleri...

Pankek tarifi

Malzemeler

1 su bardağı süt,
1,5 su bardağı un,
1 paket vanilin (5 gr),
1 paket kabartma tozu (10 gr),
1 yemek kaşığı silme toz şeker,
1 adet yumurta,
1 fiske tuz

Yapımı

Bir kaba yumurtayı kırıp çırpalım. Üzerine toz şekeri, sütü, unu, kabartma tozunu, tuzu ve vanilini ilave edip iyice çırpalım. Yapışmaz bir teflon tavayı ocağa alıp ısıtalım. Pankeklerinizin hangi büyüklükte olmasını istiyorsanız o miktarda hamur alıp tavaya dökelim. Hamurun üstü göz göz olunca bir spatula yardımı ile arkasını çevirelim. Her iki tarafını da pişirdikten sonra pişen pankekleri servis tabağına alalım. Hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Penkeklerimizi bal, çikolata, tahin, pekmez ve dilediğiniz meyveler ile servis yapın.

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