Kahvaltıda Bol Bol Tüketiyoruz: Resmen Zehre Dönüşüyor!
Kahvaltılarda bol bol tükettiğimiz çiğ domates, mide ekşimesi, alerji ve böbrek taşı yapabilir. Aşırı tüketimi cilt lekeleri ve bağırsak sorunlarına neden olabilir; bebeklere verilmemesi önerilir.
Yüksek Asit İçeriği
Domates, mide ekşimesi ve reflü gibi rahatsızlıklara neden olabilir.
Alerjik Reaksiyonlar
Nadiren alerjiye yol açan domates, cilt döküntüleri ve sindirim sorunlarına sebep olabilir.
Pestisit Kalıntıları
Taşıma ve saklama süreçlerinde pestisit kalıntılarına maruz kalabileceği için organik tercih edilmesi önemlidir.
Eklemlerde Ağrı
Aşırı domates tüketimi, eklemlerde solanin birikimine neden olarak ağrıya yol açabilir.
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Böbrek Sorunları
Yüksek potasyum ve oksalat içeriği, böbrek taşı oluşumuna sebep olabilir.
Cilt Lekeleri
Fazla tüketim, likopenodermi adı verilen cilt lekelerine yol açabilir.
Bağırsak Sorunları
İrritabl bağırsak sendromu olanlar, fazla domates tüketiminde yanma ve şişlik yaşayabilir.
Mesane Tahrişi
Asitli yapısı, mesaneyi tahriş ederek idrara çıkma sıklığını artırabilir.
Bebeklerde Dikkat
Ek gıda sürecindeki bebeklere domates verilmemelidir; histamin içeriği cilt tahrişine yol açabilir.
Üreme Sağlığı Üzerindeki Etkisi
Domates çekirdeklerinde bulunan likopen, aşırı tüketiminde erkek üreme sağlığını olumsuz etkileyebilir.