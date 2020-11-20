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Aktüel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sanığına 15 yıl hapis cezası
Aktüel

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sanığına 15 yıl hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-20 13:48:00 -
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sanığına 15 yıl hapis cezası

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yargılanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Elbistan ilçesinde geçen yıl polisin yaptığı çalışmada üzerinde 858 gram uyuşturucu geçirilen kişinin yargılandığı davanın karar duruşması gerçekleştirildi.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık G.D. ve avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan G.D, pişman olduğunu belirtti.

Zanlıya, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.


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