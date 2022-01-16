Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar
Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle Germanicia Antik Kenti bitişiğinde bulunan kazı alanının koruma çatısında zarar oluştu.
Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle Germanicia Antik Kenti bitişiğinde bulunan kazı alanının koruma çatısında zarar meydana geldi.
Şehirde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Rüzgarın etkisiyle Dulkadiroğlu ilçesindeki Germanicia Antik Kenti bitişiğinde bulunan kazı alanının koruma çatısı devrildi.
Uçan çatı parçaları kazı alanının üzerine düştü. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.