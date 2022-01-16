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Aktüel Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar
Aktüel

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle Germanicia Antik Kenti bitişiğinde bulunan kazı alanının koruma çatısında zarar oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 23:37:00 -
Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle Germanicia Antik Kenti bitişiğinde bulunan kazı alanının koruma çatısında zarar meydana geldi.

Şehirde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Rüzgarın etkisiyle Dulkadiroğlu ilçesindeki Germanicia Antik Kenti bitişiğinde bulunan kazı alanının koruma çatısı devrildi.

Uçan çatı parçaları kazı alanının üzerine düştü. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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