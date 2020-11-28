  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta park halindeyken hareket eden tır iş yerlerine çarparak durdu
Aktüel

Kahramanmaraş'ta park halindeyken hareket eden tır iş yerlerine çarparak durdu

Yeniakit Publisher
2020-11-28 22:21:53 -
Kahramanmaraş'ta park halindeyken hareket eden tır iş yerlerine çarparak durdu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta park halinde olduğu iddia edilen tır, henüz öğrenilemeyen bir nedenle hareket edip iş yerlerine çarparak durdu.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde iddiaya göre park halindeki 46 ACY 004 plakalı tır henüz bilinmeyen nedenle hareket etti ve bir binanın zemin katındaki iş yerlerine çarparak durabildi.

Kaza sonucu iş yerlerinde ve binada hasar oluştu.

Tır, olay yerine çağrılan vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

İş yeri sahibi Sefa Öncüokur, AA muhabirine, iş yerini kapattıktan bir süre sonra kaza haberini alarak geri geldiğini belirtti.

Öncüokur, sürücünün el frenini çekmeyi unutarak araçtan indiğini tahmin ettiğini aktararak, "Hasarımız var ama çok şükür sağlığımız yerinde. Komşular telefonla haber ettiler, o şekilde buraya geldim." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Tamer Akburak da evde televizyon seyrettiği sırada büyük bir gürültü duyarak dışarı çıktığını belirterek, "Dışarıya çıktığımda tırın burada olduğunu gördüm. Polis ekiplerini aradım daha sonra mal sahiplerini aradık." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fakir öldü dediler, serveti dudak uçuklattı! İşte Maradona'dan kalanlar...
Spor

Fakir öldü dediler, serveti dudak uçuklattı! İşte Maradona'dan kalanlar...

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Arjantinli Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından servetine ilişkin haberler yer a..
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Bir tek onlar geldi
Gündem

Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Bir tek onlar geldi

Türkiye ile Libya arasındaki Askeri ve Güvenlik İş Birliği Mutabakat Muhtırası birinci yılını geride bırakırken Libya Hükümeti ABD İşleri Da..
Örgüte büyük darbe! 641 kişiye gözaltı
Gündem

Örgüte büyük darbe! 641 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişinin gözaltına alındığını duyurdu...
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay