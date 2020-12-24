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Aktüel Kahramanmaraş'ta kuyumculardan altın çalan kişi tutuklandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta kuyumculardan altın çalan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:54:22 -
Kahramanmaraş'ta kuyumculardan altın çalan kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta alışveriş bahanesiyle girdiği kuyumculardan altın çalan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde faaliyet gösteren iki kuyumcu ve saatçiden alışveriş bahanesiyle hırsızlık yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından iş yeri çalışanlarını oyalayarak el çabukluğu ile dükkanlardan altın bileklik, kolye ve kol saati çalan kişinin B.A.Ş. (52) olduğunu belirledi.

Benzer suçlardan kaydı olan şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen B.A.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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