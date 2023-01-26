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Aktüel Kahramanmaraş'ta kaza: Yaralılar var
Aktüel

Kahramanmaraş'ta kaza: Yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 00:49:00 -
Kahramanmaraş'ta kaza: Yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

T. E. idaresindeki 46 KC 846 plakalı otomobil ile H. K. yönetimindeki 46 AEM 938 plakalı otomobil, Alimpınar Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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