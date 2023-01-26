Kahramanmaraş'ta kaza: Yaralılar var
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
T. E. idaresindeki 46 KC 846 plakalı otomobil ile H. K. yönetimindeki 46 AEM 938 plakalı otomobil, Alimpınar Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.