  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta kardeşini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta kardeşini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 20:57:11 -
Kahramanmaraş'ta kardeşini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli arazide saklanırken yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çatova Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından kardeşi Erman Ö'yü (39) bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen E.Ö'nün (43) yerini tespit etti.

Ekipler, E.Ö'yü Çıtlık Mahallesi'ndeki arazide saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan E.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Çatova Mahallesi'nde E.Ö. dün kardeşi Erman Ö'yü bıçakla yaralamış, Erman Ö, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bardak taştı! İP'te yeni istifalar geliyor
Siyaset

Bardak taştı! İP'te yeni istifalar geliyor

Ümit Özdağ’ın partiden ihracı sonrası İsmail Konuk'un istifa etmesinin ardından İYİ Parti'de yeni istifaların geleceği belirtiliyor. Bu duru..
Başkan Erdoğan'dan kritik faiz uyarısı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan kritik faiz uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı açıklamada, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor" dedi...
Rus yetkili Vladimir Tokarey'den Türkiye açıklaması: Yakın zamanda...
Dünya

Rus yetkili Vladimir Tokarey'den Türkiye açıklaması: Yakın zamanda...

Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Tokarev, yakın zamanda Türkiye'deki projelerde yer alabileceklerini söyledi.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay