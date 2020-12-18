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Aktüel Kahramanmaraş'ta işkenceye uğradığı iddia edilen eşek İzmir'e getirildi
Aktüel

Kahramanmaraş'ta işkenceye uğradığı iddia edilen eşek İzmir'e getirildi

Barınakta eşeği ziyaret eden sanatçı Haluk Levent: - "Gelir gelmez psikolojik olarak hissediyorsunuz, bakışları değişiyor, ona vuran yok, onu döven yok. Onu sadece seviyoruz, okşuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 19:46:19 -
Kahramanmaraş'ta işkenceye uğradığı iddia edilen eşek İzmir'e getirildi

İZMİR (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahibi tarafından işkence edildiği öne sürülen eşek, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki barınağa getirildi.

Ankara'dan giden hayvan gönüllülerince Kahramanmaraş'tan alınan ve araca bindirilen eşek, İzmir'deki yeni yuvasına ulaştı.

Çok sayıda hayvanın yaşadığı barınağın sahibi ve görevlileri tarafından karşılanan eşeğin tedavisi ve bakımına bundan sonra barınakta devam edilecek.

Barınağı ziyaret eden sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, AA muhabirine, eşeğe çok kötü muamele edildiğini, acı çektiğini ve köpekler tarafından parçalatılmaya çalışıldığını ve bu duruma çok üzüldüklerini söyledi.

Eşeğin çiftliğe gelmesiyle çok mutlu olduğunu ifade eden Levent, "Burada olacak ve kalacak. Arkadaşları var. Ne diyebilirim ki artık hayvan yasasının Meclis'ten bir an önce çıkması gerekiyor. Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partiler hayvan hakları yasasının geçmesini istiyor. Biz de istiyoruz. Bu canlar acı çekmesin. Onlar mal değil. Canımız. Gelir gelmez psikolojik olarak hissediyorsunuz, bakışları değişiyor, ona vuran yok, onu döven yok. Onu sadece seviyoruz, okşuyoruz." dedi.

- Olay

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Horhor Mahallesi Çevirme mezrasında üç gün önce sahibi B.U. tarafından sopayla dövülüp üzerine çoban köpekleri salınan eşek, sosyal medyada çıkan haberlerden etkilenen 10 yaşındaki Ecrin Güler'e, İzmir'e götürülünceye kadar teslim edilmişti.




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